2025台灣醫法實務論壇南投盛大登場強化醫法專業交流打造安全醫療環境

二0二五台灣醫法實務論壇南投盛大登場。(記者蔡榮宗攝)

▲二0二五台灣醫法實務論壇南投盛大登場。(記者蔡榮宗攝)

「2025台灣醫法實務論壇－南投場」(三十)日於縣府衛生局隆重登場，本次論壇由台灣醫事法律學會主辦，並由臺灣南投地方檢察署、南投縣政府衛生局、南投縣中醫師公會、南投律師公會、南投縣醫師公會、南投縣牙醫師公會及南投縣藥師公會共同主辦，集結醫界、法界、公部門等專業代表，共同研討「醫事人員紀錄實務」及「醫療事故預防及爭議處理法」兩大核心議題，並邀請檢察官、律師及醫師（藥師）公會理事長等專家擔任講者與主持人，探討實務觀點與提供法規解析。此次論壇現場及線上與會熱烈，匯集計近百名各領域醫療人員及法律專家，共同精進專業知能。

廣告 廣告

衛生局於「醫療事故預防及爭議處理法」積極建置縣內完整醫療爭議調解制度，設立專責窗口並於官網建置訊息專區，整合法規、流程與諮詢服務，提供民眾即時專業協助，成效顯著，調解成立率由一一一至一一二年的54.5%提升至一一三年的66.7%，高於全國平均44.5%；一一四年一月迄今已召開調解會議十一件，調解成立七件，成功率63%，展現南投縣在醫病權益保障與和諧醫療推動上的卓越成果。

縣府衛生局長陳南松感謝各主辦單位及與會貴賓的鼎力支持，未來將持續與台灣醫事法律學會及各專業團體攜手合作，推動醫法教育及跨域交流，為南投縣醫療環境注入持續進步與正向能量。

此次論壇透過醫事、法律專家學者、檢察機關及衛生主管機關的共同參與與經驗分享，使第一線醫療人員更深刻理解相關法規精神，減少醫療爭議，強化醫療信任，打造安全可靠的就醫環境。