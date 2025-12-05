2025台灣醫療科技展登場！ 帶你走進展中一次掌握展場亮點

作者／KingNet國家網路醫藥編輯

2025台灣醫療科技展於12月4日至7日登場，規模相當大共有2,100個攤位，甚至日本、韓國、美國、加拿大也有參展。本文帶你看看KingNet編輯群在展中看到的亮點，一同了解目前有哪些智慧醫療科技將成為臨床助力！

裸錠藥物AI辨識機 裸錠倒入藥盤中2秒就能完成辨識

若遇到病人病況改變、處置取消、手術延期等情形時，臨床上可能會出現已調劑但尚未給藥、需退回藥局入庫管理的「回收藥錠」，但是這些藥已脫離原包裝，許多藥丸可能長得相當類似，需要藥師逐一比對、反覆確認才能歸庫，這不僅會耗費許多人力、精力、時間，還有可能出現誤判的風險。

不過，透過AI科技可以幫助藥師更快地執行這項工作，並增加藥品辨識正確性。馬偕醫院在2025台灣醫療科技展現場展出「裸錠藥物AI辨識機」，運用影像比對與AI分析技術，藥師只需將裸錠倒入藥盤中，機器就能在2秒內完成200顆裸錠藥品辨識，而且藥品正反雙面都能正確判讀，辨識精準度高達98％，可以輔助藥師更快速地分辨外觀及名稱相似的藥品，大幅提升效率與用藥安全。









生成式AI照護機器人＆行動護理助手機器人 減輕護理負擔

目前護理人力相當短缺，為減輕護理人員工作負擔，中醫大附醫與科技公司共同研發生成式AI照護型機器人，才剛推出就獲得第22屆國家新創獎–企業新創獎，現在於醫療科技展上亮相，是備受矚目的亮點之一。









這個生成式AI照護型機器人有語音辨識（ASR）、自然語言理解（NLU）、LLM生成式應答等多模態人工智慧，可以協助進行病房導覽、衛教提醒、諮詢、陪伴等，而且還有導航與避障能力，能在病房、門診等複雜醫療路線中安全行走，不會在醫院內迷路。





而北榮展出的行動護理助手機器人也受到不少關注，它結合自主移動機器人、自動機械手臂與AI技術，能自動化運輸、管理物料，並能自動化運補物資，幫助護理人員減輕工作負擔，同時也能降低接觸、感染的風險，而且可以自動偵測並避開障礙物，保障人員安全。









智慧感測足壓功能襪 有望用於步態監測、跌倒預防

另外，腳痛是民眾相當常見的問題，根據統計，國內足部疼痛疾病盛行率約25－30％，除了疼痛以外，足部疾患還有可能衍生出跌倒風險、照護問題。因此，國泰綜合醫院攜手台科大研究團隊，研發出「智慧感測足壓異常分析功能襪」，它不同於傳統的鞋墊式量測裝置，而是以穿戴式襪套形式呈現。





它不僅能降低對使用者的活動干擾，也打破了測試環境的限制，而且可以採集連續數據，以動態數據分析取代靜態的足壓分布，能精準偵測實際的足底壓力，做更精確的疾病評估模型。









這不僅展現出人工智慧可與紡織感測技術跨域整合，也為足部健康監測領域提供具創新的解決方案，未來可望應用於復健、步態監測、高齡族群跌倒預防與風險預測、運動員足部壓力評估與訓練回饋等。

口腔癌AI快篩、智慧癌症登錄系統 運用科技幫助癌症防治

而在展覽中也可以看到許多智慧醫療科技運用在癌症防治上，像台大醫院與台灣大學聯合展出多項尖端醫療科技成果，其中口腔癌AI快篩相當引人注目，只要以手機鏡頭拍攝黏膜影像，它就能在2分鐘內標出高風險病灶，而且準確率高達95％，能協助非專科醫護快速判讀，幫助口腔癌早期防治。





新光醫院也打造了智慧癌症登錄系統，將臨床思維鏈（Clinical Chain of thought- CoT）AI 技術導入，整合病歷與檢查數據，能自動生成臨床摘要，提升醫師決策，並能強化護理交班與癌登摘錄效率。





智慧醫療科技持續發展，對於臨床診斷、治療照護、藥物使用、疾病防治等都能提供幫助，不僅能加速臨床工作的效率，也能同時提升安全、正確性，與醫療人員共同協作為全民健康盡一份力。



