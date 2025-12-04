2025台灣醫療科技展 慈濟展場看見醫療科技人文溫度

2025台灣醫療科技展在12月4號盛大開幕，現場有來自產官學研的醫療專家，總共超過2千個攤位，交流最新的智慧醫療。而這次慈濟醫院也準備了非常多的醫療科技，特別的是，台北、台中、大林和花蓮四間慈濟醫院聯合舉辦，攤位龐大，場面異常壯觀。

「請林俊龍執行長，來帶領我們的總統，以及我們的團隊一起入座，我們非常感謝總統來到，我們慈濟醫療財團法人的，健康展位。」

走入慈濟的攤位，一眼就看到光復的故事，志工們設立醫療站，並用無人機運輸藥品，幫助災民。2025醫療科技展現場聚集超過2千個攤位，大家都要秀自己的醫療實力。慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「今天科技展試驗了，各展示他們不同的，先進的科技 給予會的(貴賓)，在人文面 跟在專業面，都有很好的呈現。」

人來人往眼花撩亂，參展的有醫院、科技廠、官方甚至學校，特別的是，往年全台不同地區的慈濟醫院各自有攤位，今年則是集中台北、台中、大林和花蓮等四家慈濟醫院，一同舉辦。花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「不管是行政的 醫師 護理師，復健師 腫瘤科的，很多的創新研發通通都進來了，所以這四天 ，天天都會有不斷的發表，結合外面的生技，這些協力廠 大家一起來解決，病人的問題。」

整體科技展以智慧醫療、精準醫療和全齡健康為主題，來自國內外的產官學研專家一同共襄盛舉，希望藉由技術交流，或是流通更多醫材，讓醫療品質更上層樓。

