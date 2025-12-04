2025台灣醫療科技展 AI輔助護生命

2025台灣醫療科技展，慈濟醫療志業聯合參展，今年透過AI醫療科技，讓民眾到場實際檢測體驗，迅速分析和判讀，除了做為醫療團隊診療依據，也能掌握契機，達到早期發現早期治療。

「我先幫你消毒一下。」

中醫師手持電子探穴器的探針，民眾一手緊握感知器，透過感知耳朵穴位，就可得知身體哪裡出毛病。

台北慈院中醫師 陳瑋毅：「胸椎的位置，這裡平常會不會覺得胸悶，或是這個中段會覺得不舒服。」

民眾 詹麗玉：「因為他講的，也是我剛好有受傷的地方，還滿準的。」

「打膠囉，你再開一個針頭使用。」

戴上腦波帽，在頭皮上塗上特殊膠，只花1.5到2分鐘，不但可以了解是否有身心疾病，還可進一步得知有無失智風險。

醫技廠商 林冠享：「我們腦波評估分數是幾分，分數越高，憂鬱症的風險越高。」

醫技廠商 黃才熏：「我們失智的話 (準確度)是84%。」

民眾 王小姐：「至少說，感覺，我現在目前是，壓力比較低一點。」

還有這項，透過儀器直視眼底血管，除了可以得知眼疾，還可知道是否罹患糖尿病。

花蓮慈院護理部主任 鍾惠君：「眼底的情形，自動幫你做判讀，找出4個重要標示點，那如果糖尿病狀況，可以的話，我們定期追蹤就可以。」

醫療設備再怎麼推陳出新，今年離不開AI智慧科技。

花蓮慈院護理部主任 鍾惠君：「那在臨床上面的話，對我們的團隊在做病人判讀的時候，給病人既視感的這種健康狀況，是一個很重要依據。」

2025年台灣醫療科技展，民眾湧入慈濟醫療的攤位，川流不息，透過各式體驗先進醫療設備，認識自己身心狀況，早期發現早期治療。

