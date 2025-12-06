2025台灣閱讀節嘉年華登場（2） (圖)

台北市 / 綜合報導 國內知名黃金實體買賣公司聖石金業被爆出疑似吸金詐騙，邱姓董事長訊後以5百萬元交保，限制出境出海。今年3月初，聖石公司就曾因為詐騙案登上新聞版面，當時因為公司合法登記，一度以為是烏龍詐騙，警方還發布新聞稿向業者致歉，沒想到現在就遭檢調調查，還爆出當時業者曾找上國民黨立委林思銘介入協調，對此，林思銘表示不知情沒有這件事。陳姓婦人VS.員警說：「是我買黃金，我要買黃金，(你要買黃金)。」見到員警上前詢問，婦人趕緊站起身遞出存摺，不過旁邊的女子看起來有些可疑，陳姓婦人VS.員警VS.聖石金業業務說：「(是領多少)，28(萬)，我算是她的，我都叫她阿姨啦，(28萬)。」自稱彼此是朋友協助買黃金，不過2人面對員警追問回復卻有些模擬兩可。這是今年3月員警接到疑似詐騙通報，而主角就是近期遭檢調搜索的聖石金業，陳姓婦人VS.員警說：「(為什麼你不要自己去金飾店買一買就好)那不一樣，(去好市多那不是也有)，我不喜歡。」員警VS.聖石金業業務說：「(叫什麼)，聖石金業。」當時68歲陳姓婦人，在網路上看到投資黃金，在業務陪同下臨櫃轉帳28萬，但經警方勸說後作罷，警方後續也以此發布反詐新聞稿，不過據平面媒體報導業者因此不滿找上立委林思銘介入協調，還投訴媒體警方烏龍阻詐，當時警方查證確認是合法投資公司，因此致歉處置，沒想到業者疑似是藉合法身分掩蓋非法行為，涉嫌吸金詐騙董座也在2日以500萬元交保。記者VS.立委(國)林思銘說：「(所以有發生嗎)，那個都亂講的，(所以委員是完全否認所有的指控嗎)，不用，不用講，沒有這件事情。」聖石金業捲入吸金詐騙案，遭檢警搜索約談，昔日槓上警方的事件也被挖出，更爆出林思銘曾介入再加上他先前才被爆出，疑似協助太子集團核心中國籍幹部入境，頻頻捲入類似爭議也引發討論。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話