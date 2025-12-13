2025台灣閱讀節好書暢流 高市圖文化中心分館今舉辦好書交換

高市圖文化中心分館於今(十三)日下午一時三十分至四時三十分在圖書館一樓舉辦冬季好書交換日活動，歡迎闔家一起帶好書來換好書，讓社區好書暢流與分享。(見圖)

高市圖文化中心分館今(十三)日說明，該館辦理每季好書交換活動已行之多年，透過捐書、換書活動，重展圖書的生命力，讓民眾將已經看過的好書帶來圖書館與其他愛書人交換，藉由好書交流，分享閱讀資源。

凡民國一○九年以後出版，保存完好未破損、未違反著作權法，合法取得之圖書，皆可交換；大專以下教科書、雜誌、宣傳贈品、佛堂經書、考試用書、視聽資料(圖書附件除外)、電腦書(一○九年以前出版)、漫畫書、租書店圖書及主辦單位認定不宜者，不列入交換。

圖書館表示，為鼓勵民眾參與好書交換，活動最後一個小時內開放讓民眾憑借書證即可進入會場選取自己喜愛的一本書，歡迎民眾踴躍參與。

另外，民眾還可以選擇以漂書方式，將好書停留在文化中心分館，讓有緣人閱讀後分享至高市圖其他各分館漂書點哦！