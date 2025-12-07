2025台灣陶藝獎頒獎「卓越貢獻獎」由資深陶藝家陳正勳獲得

「二０二五台灣陶藝獎」由副市長劉和然頒獎，獲得「卓越貢獻獎」為資深陶藝家陳正勳（左二）、創作獎首獎高辰翔（右二）、實用獎首獎楊家佳（右）。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館「二０二五台灣陶藝獎」，六日下午由副市長劉和然頒獎，獲獎作品即日起至明年四月六日於陶博館盛大展出，作品展現台灣陶藝多元且深厚的文化能量；其中「卓越貢獻獎」由資深陶藝家陳正勳（陳博垚）獲得，他近五十年深耕陶藝，作品屢獲國際大獎肯定，並與藝術同好共同創立竹圍工作室，致力於培育藝術新秀，對台灣藝術界影響深遠。

劉和然表示，新北市政府以藝術人文在地扎根，長期累積的陶藝量能，豐厚台灣當代陶藝發展，「台灣陶藝獎」更成為全國最具代表性陶藝創作競賽；其中「卓越貢獻獎」體現陶藝的時代精神，而「創作獎」和「實用獎」鼓勵陶藝創作、展現當代思潮，共同勾勒台灣陶藝從傳統走向當代的多層次樣貌。

陶博館指出，今年卓越貢獻獎得主陳正勳與泥土相伴數十載，其作品融合木材、鐵材等異媒材，創作語彙豐富，以幾何造型與特殊符號為表現元素，兼具地域性與國際性，展現陶藝深厚底蘊與卓越成就。作品融入東西方文化理念，簡約中蘊含生命哲思，含蓄線條傳達寧靜生命態度，多樣材質與技法則彰顯包容力與實踐精神。

本次展覽將呈現陳正勳歷年重要創作及首次公開的精緻小模型，共計廿八組作品，展現其多樣且深具個人風格的藝術面貌。

「創作獎」首獎由高辰翔《告別》奪得，以象徵保護與隔離的口罩為發想，傳達它守護了人們的安全，卻也無形地拉遠人與人之間的距離。作品結合「千手觀音」的意象，延伸的管狀造型象徵人與人的交流，創作出一件可穿戴的藝術作品。他身著此作品於日本街頭行走，並以影像記錄下這段過程，展現對疫情時代的省思與告別。

「實用獎」首獎由楊家佳茶具組《掉進湖裡的星星》拿下，以生活經驗為靈感，運用潔白的瓷質為基底，點綴金、白色星星，流露詩意與生活美學，兼具功能性與當代思辨。