2025台灣颱風回顧！停班課天數曝「它沒登陸卻釀重災」

生活中心／周希雯報導

2025年即將邁入尾聲，颱風今年也在各地留下深刻痕跡，除了多個縣市因極端天氣停班停課，也帶來大小不一的災情。對此，《民視新聞網》帶您回顧這1年來登陸台灣的颱風、以及為台灣帶來何種重大影響，同時以氣象專家的視角，分析背後的關鍵因素與變化趨勢。

27個颱風生成！這3顆登陸台灣

一眼看新聞／2025台灣颱風回顧！這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝

2025年總有27個颱風生成。（圖／民視新聞）

據氣象署統計資料顯示，今年共有27顆颱風生成。其中登陸台灣的颱風有3個：

1.丹娜絲

時間：2025年7月6日深夜約23:40

地點：嘉義縣布袋鎮

強度：中度颱風（近中心最大風速約每秒 40 公尺；約 144 公里/小時）

亮點： 2025年首個真正登陸台灣的颱風，也是台灣120年以來首度在嘉義登陸的颱風。

2. 楊柳（Podul）

時間：2025年8月13日下午約13:00

地點：台東縣太麻里鄉

強度：中度颱風（近中心最大風力約每秒 42 公尺；約150公里/小時）

亮點：近幾年侵台颱風裡，速度最快的颱風之一

3.鳳凰

時間：2025年11月12日晚間約19:40

地點：屏東縣恆春鎮

強度：輕度颱風（近中心最大風速約每秒25–28 公尺，約90–100公里/小時）

亮點：暌違58年於11月登陸台灣的颱風，不過20分鐘後就減弱為熱帶性低氣壓

致災颱風！樺加沙沒登陸卻釀19死

丹娜絲颱風2025年7月6日登陸嘉義布袋，連日來的狂風暴雨重創中南部，尤其台南、嘉義縣、高雄和雲林最嚴重。造成災情包括路樹倒塌，上千民宅的屋頂遭強風掀飛，超過100萬戶停電、近7萬戶停水，農損達32億。最終導致2人死亡、超過300人受傷，其中2名死者都發生在台南市，第一起在7月7日凌晨2時，60歲病患因家中停電導致吸器沒電，送醫急救仍不治；第二起在同一天的4時半，69歲男子被倒塌的路樹壓倒身亡。

一眼看新聞／2025台灣颱風回顧！這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝

丹娜絲重創南部，不少民宅的屋頂遭吹飛。（圖／民視新聞資料照）

樺加沙2025年9月18日生成，迅速升級為強颱，雖然沒有直接登陸台灣，但帶來今年最慘烈的山洪災情之一。樺加沙外圍環流帶來連日豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位急速上升，最終於9月23日發生壩體溢流與潰決，突如其來的洪水帶著大量泥沙沖下山谷，直接衝進光復鄉市區，許多民宅瞬間遭淹沒，最終導致19人死亡、5人失蹤。災後，恢復家園成了光復鄉鄉民最大難題，來自全台各地的民眾自發性前進當「鏟子超人」，搜救及清理行動也持續了數個月。

一眼看新聞／2025台灣颱風回顧！這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝

樺加沙外圍環流帶來連日豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流、大量洪水衝進光復鄉市區。（圖／民視新聞資料照）

豪雨來襲！2025年各縣市停班停課「這縣市」最多天

若以全縣市都放颱風假來計算，嘉義縣、台南市以放假9天，成為2025年停班停課最多天的縣市。其他依序分別為：高雄市（7天）、屏東縣（7天）、嘉義市（6天）、澎湖縣（5天）、雲林縣（4天）、花蓮縣（3天）、苗栗縣（2天）、台中市（2天）、彰化縣（2天）、台東縣（2天）、宜蘭縣（2天）、新竹市（1天）、新竹縣（1天）、南投縣（1天）、桃園市（1天）。

日期 事件 縣市 5/19、5/21 花蓮豪雨不斷，導致台鐵和仁與崇德間遭土石流淹沒軌道，造成北迴線雙向中斷



·花蓮縣：秀林鄉和平村（和平、和中、和仁）

6/13、6/14 熱帶性低氣壓影響，山區雨勢過大有落石崩落及河川便道沖毀風險

·高雄市：茂林區、桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里、桃源國民中學 7/6 丹娜絲颱風

·全縣市：嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

·部分時段：台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台東縣蘭嶼鄉、澎湖縣

7/7

丹娜絲颱風

·全縣市：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣 、澎湖縣

·桃園市：蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區

7/8 丹娜絲颱風（災後修復）

·台南市：鹽水、東山、後壁、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里、麻豆、六甲，下營、官田、新營、柳營

·高雄市：桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里

7/9 丹娜絲颱風（災後修復）

·台南市：新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里

·嘉義縣：2所國小

7/10 丹娜絲颱風（災後修復）

·台南市：鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里

·高雄市：桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區

·屏東縣：霧台鄉、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州

·台東縣：大武鄉、達仁鄉、太麻里鄉多良村、蘭嶼鄉

·雲林縣：古坑鄉1國小

·南投縣：3所國小

·嘉義縣：3所國小、1所國中

7/11 丹娜絲颱風（災後修復）、低壓帶及西南風

·高雄市：桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙、杉林

屏東縣：霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個鄉明日停止上班、停止上課。

·台南市：鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里

·南投縣：1所國中、1所國小

·嘉義縣：2所國小

7/21 雨勢達豪雨、大豪雨等級

·台東縣：大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉

·花蓮縣：1所國小

7/28 西南氣流

·嘉義縣：全縣市

·雲林縣：水林鄉

·台南市：後壁區、白河區

7/29

西南氣流

·全縣市：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

7/30 西南氣流

·雲林縣：1所國小

·台南市：1所國小

·高雄市：六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

·屏東縣：霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、·獅子鄉、牡丹鄉

·嘉義縣：阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉

·南投縣：信義鄉、3所國小、1所國中

7/31

西南氣流

·台中：3所國小

·雲林縣：1所國小

·南投縣：國姓鄉、水里鄉、信義鄉、6所國小、1所國中

·嘉義縣：梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉、阿里山鄉

·台南市：1所國小

·屏東縣府：霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

·高雄市：那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區

·台東縣：達仁鄉土坂村

8/1 西南氣流

·雲林縣：1所學校

·南投縣：12所學校

·嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

·台南市：1所學校

·高雄市：六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

·屏東縣：霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

·台東縣：達仁鄉土坂村

8/2 西南氣流

·台南市：全縣市

·雲林縣︰口湖鄉

·嘉義縣：朴子市、東石、梅山、竹崎、番路、大埔、阿里山

·高雄市：美濃區、六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、衫林區、那瑪夏區

·屏東縣：山地原鄉霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、高樹鄉

8/3 西南氣流

·全縣市：嘉義縣、台南市、高雄市

屏東縣：霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、高樹鄉

8/4 西南氣流

·南投縣：5所國小、1所國中

·嘉義縣：梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

·台南市：南化區關山里

·高雄市：那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林區

·屏東縣：高樹鄉、霧臺鄉、三地門鄉德文村及大社村（原鄉）、春日鄉士文村

8/5 西南氣流

·雲林縣：1所國小

·台南市：南化區關山里

·高雄市：桃源區

·嘉義縣：3所國小

8/6、8/7 西南氣流

·高雄市：桃源區

8/12 楊柳颱風 ·全縣市：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣

8/13

楊柳颱風

·全縣市：台東縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣

·台中市：和平區平等里、梨山里

·新北市：瑞芳區1所國小

·南投縣：信義鄉、仁愛鄉、2所學校

部分時段：金門縣

8/14 楊柳颱風

·全縣市：金門縣（上午）

·高雄市：桃源區拉芙蘭里、梅山里、復興里

·屏東縣：春日鄉士文村、滿州鄉

·花蓮縣：1所國小

·台東縣：海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村

9/22 樺加沙颱風 ·屏東縣：枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉

·台東縣：蘭嶼鄉、綠島鄉

·花蓮縣：光復鄉3國小、馬太鞍溪堰塞湖保全戶

9/23 樺加沙颱風（馬太鞍溪堰塞湖災害 ）

·全縣市：-花蓮縣、台東縣

·高雄市：六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、桃源區

·屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

·宜蘭縣：8所學校

9/24

樺加沙颱風（馬太鞍溪堰塞湖災害 ）

·高雄市：桃源區梅山里、復興、拉芙蘭

·屏東縣：春日鄉士文村

·台東縣：海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落、金峰鄉、延平鄉

·花蓮縣：光復鄉、卓溪鄉、2所學校

9/25

樺加沙颱風（馬太鞍溪堰塞湖災害 ）

·高雄市：桃源區梅山里、復興、拉芙蘭

·花蓮縣：光復鄉

·台東縣：海端鄉利稻村、新武部落、霧鹿村

9/26、9/27、9/28、9/29 樺加沙颱風（馬太鞍溪堰塞湖災害 ）

·台東縣：海端鄉霧鹿村、利稻村

·花蓮縣：光復鄉

9/30-10/6（共7天） 樺加沙颱風（馬太鞍溪堰塞湖災害 ）

·花蓮縣：光復鄉

10/18、10/19、10/20 花蓮立霧溪堰塞湖紅色警戒

·花蓮縣：秀林鄉大天祥地區、富世村民樂社區、秀林村民有社區、秀林鄉崇德村、秀林鄉富世村可樂

10/21 風神颱風外圍環流與東北季風

·全縣市：宜蘭縣

·台北市：5所學校

·新北市：烏來區全區學校、新店區2國小

·桃園市：復興區

·新竹縣：4所國小

·花蓮縣：秀林鄉大天祥地區、富世村、崇德村

10/22 風神颱風外圍環流與東北季風

·台北市：6所學校

·宜蘭縣：蘇澳鎮永春里、永樂里、頭城鎮大里里、合興里、3所學校

·花蓮縣：秀林鄉大天祥地區、富世村、崇德村

10/23 風神颱風外圍環流與東北季風

·台北市：1所學校

·花蓮縣：秀林鄉大天祥地區、富世村、崇德村

11/10 鳳凰颱風 ·花蓮縣：光復鄉、秀林鄉和平村、富世村

11/11 鳳凰颱風

·全縣市：桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣

·台北市：士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里

·新北市：瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、烏來區

11/12 鳳凰颱風

·全縣市：苗栗縣、台中市、雲林縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣

·花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、1所國小

·台東縣：達仁鄉1國小。

11/13 鳳凰颱風

·台東縣：達仁鄉1國小。

--花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉明利村、花蓮縣鳳林鎮長橋里

11/14

鳳凰颱風

·花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里



11月還在生成颱風！專家曝2危機：未來颱風恐更強

早在今年6月颱風季抵達，中央氣象署就預計直到年底，預計西北太平洋將有21至25個颱風形成，同時將有5個明顯影響台灣。截至12月，今年誕生了27個颱風，2025首號颱風「蝴蝶」誕生於6月，其中1個月後生成的「丹娜絲」，是台灣今年首個迎來的挑戰。由於「護國神山」中央山脈的地形，過往能很大程度地阻擋跟破壞颱風的強度，此次卻首度登陸嘉義縣，在強風與豪雨直接影響下，為南部帶來不容小覷的重大災害，即使遠離仍帶來強風豪雨。

一眼看新聞／2025台灣颱風回顧！這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝

少了中央山脈的阻擋的丹娜絲颱風，把強風豪雨帶到南部。（圖／民視新聞資料照）

另外，臉書粉專「觀氣象看天氣」7月曾指出，大多模式都預測出季風槽（颱風窩）將再度建立，且這次的尺度更大，「今年七月份的熱帶洋面有點不平靜」。今年光是7月也確實生成不少颱風，包括丹娜絲、百合、薇帕、范斯高、竹節草、柯羅莎，當中也對台灣造成不小影響。8月迎來登陸台東的颱風「楊柳」後，9月太平洋出現熱鬧跡象，更在1天內生成3個颱風，分別為米塔、樺加沙、浣熊颱風；其中樺加沙不僅以巔峰之姿通過台灣，更成為今年最強的颱風王。

事實上，前氣象局長曾發文解釋，颱風與冷高壓互動的4大變化，除了「共伴效應」所產生問題，路徑和強度也可能被影響而出現改變。首先，當冷高壓開始活躍，表示西風帶已經南移，通常颱風的生成緯度侷限在北緯20度以南；再來，如果颱風偏弱或只是熱帶性低氣壓狀態，此時乾冷空氣捲入颱風環流，颱風會減弱並轉西南西或西南方向移動。接著，當颱風接近台灣時遇到高壓南下或出海，如果颱風很強、高壓也很強，尤其是寒潮爆發的情況，颱風會直接被高壓阻擋而快速減弱乃至消散。如果颱風強度強，高壓屬於緩慢南下出海狀態，則颱風易受高層槽線導引，颱風傾向於高角度轉向，往東北方向移動，並可能逐漸變性成溫帶氣旋。

一眼看新聞／2025台灣颱風回顧！這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝

今年11月仍生成3個颱風，其中鳳凰颱風威力驚人。（圖／翻攝「中央氣象署」臉書）

在颱風季邁入尾聲後，今年11月仍生成3個颱風，當中還包括威力驚人的鳳凰颱風。氣象專家林得恩指出，其中有3大原因。首先「海水溫度依舊溫暖」，台灣以南的西北太平洋11月海水溫度仍有攝氏26至29度，只要高於26.5度就能供給颱風發展所需能量。再來正值「秋季季風轉換期」，太平洋高壓勢力仍未完全退場，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成。最後則是「氣候變遷的影響」，全球暖化促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢。

從長期氣候統計來看，林得恩認為「其實還算是正常的」，雖然颱風生成機率比夏季低，但11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1–2個颱風生成；尤其在西北太平洋及南海海域，更是曾多次出現11月、甚至12月的颱風。不過他提醒，由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的「機率略上升」，值得繼續追蹤關注。

原文出處：一眼看新聞／2025台灣颱風回顧！這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝

