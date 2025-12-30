2025台灣體壇10大新聞回顧》世大運射金牌 湯智鈞國際首冠

台灣射箭好手湯智鈞，7月26日在2025德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人賽金牌戰延長賽射出10分滿分箭，以10比8贏得加射，最終以6比5擊敗大陸選手秦望愉，繼2005年「大雄」郭振雄之後，為中華隊拿下暌違20年的男子反曲弓個人賽金牌，創下歷史紀錄的同時，這是他個人在成人國際賽事中首面金牌。

湯智鈞受訪時表示，「感謝教練的鼓勵與支持，我才能破繭而出，不過這也是一個里程碑和對我自己的肯定，接下來目標就是2026年日本名古屋亞運以及2028年美國洛杉磯奧運。」