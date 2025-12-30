2025台灣體壇10大新聞回顧》中職票房長紅 場均首破萬人

7月19日中職明星賽吸引滿場4萬人湧入台北大巨蛋。（杜宜諳攝）

中職在2024年進入「大巨蛋時代」，360場例行賽總入場人次破276萬、場均7684人已創歷史新高。而去年底12強奪冠、今年初經典賽資格賽出線，持續帶動棒球熱潮，中職今年例行賽總入場人次不但首次突破300萬大關，達到373萬4429人，也締造單季場均破萬（10373人）的里程碑。

大巨蛋今年例行賽場均2萬132人，雖然遜於去年的2萬689人，卻是各球團增加非假日場次的成果，例行賽5度4萬人滿座也多於去年的2場。各隊更精通「大巨蛋經營學」，舉辦主題日甚至邀請K-POP韓星到場表演，拓展支持客群，更讓觀眾值回票價。