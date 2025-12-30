2025台灣體壇10大新聞回顧》全壘打王林智勝 開轟告別中職

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退賽最終戰，在6局下轟出左外野方向陽春炮，衝過一壘後舉拳歡呼。（鄧博仁攝）

中職味全龍「大師兄」林智勝在今年引退，作為中職生涯全壘打王，他也演出最戲劇化的最後一擊。在9月7日引退賽對台鋼雄鷹，前3打席摃龜的林智勝竟於6局下揮出本季首轟及生涯第305轟，在台北大巨蛋滿座4萬人面前，用全壘打在生涯最後一個打席畫下完美句點。

無獨有偶，打完今年也退休的統一獅老將胡金龍，10月6日在例行賽生涯最終戰對樂天桃猿6局下代打，竟然揮出兩分紅不讓，這位首位升上大聯盟的台灣野手，職棒生涯最後一打席不讓大師兄專美於前，也用全壘打寫句點。