2025台灣體壇10大新聞回顧》林書豪率國王衛冕 光榮引退

TPBL新北國王球星林書豪率隊衛冕成功後宣布引退。（黃世麒攝）

今年8月31日林書豪無預警在個人社群發布退休宣言，正式結束他輝煌燦爛的15年職業生涯，回顧他的生涯從尼克打出「林來瘋」傳奇震撼世界開始，接著在暴龍奪冠，生涯末期回台帶領新北國王完成跨聯盟衛冕。

不過林書豪才37歲，也在上季包辦TPBL年度與總冠軍賽雙料MVP，證明他的身手仍然能在台灣籃壇大殺四方，可惜他退休心意已決，退休之後除了返美陪伴家人，也會開設籃球訓練營，並出席世界各地重大籃球賽事。