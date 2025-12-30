2025台灣體壇10大新聞回顧》棒球經典賽 資格賽突圍成功

經典賽資格賽加賽，中華隊擊敗西班牙出線，球員們興奮衝上投手丘慶祝。（杜宜諳攝）

2025年雖然沒有亞奧運大賽，但台灣棒球挾著去年底12強奪冠氣勢，今年2月倒吃甘蔗搶下2026經典賽門票，帶動中職票房創下歷史新高。而在湯智鈞、黃筱雯國際賽締造佳績之時，林書豪、林智勝、戴資穎等體壇明星也宣告引退，中時《運動天地》特地在年度最後一天回顧台灣體壇10大新聞，以饗讀者：

挾著去年底稱霸世界12強棒球賽的氣勢，中華隊今年2月信心滿滿，在台北大巨蛋力拚明年經典賽門票。儘管拿下分組第1就能直接晉級，但中華隊預定首戰對西班牙的王牌投手徐若熙大腿不適，推奇兵陳宇宏先發以5比12出師不利，迫使教練團改弦易轍瞄準附加賽。

在9比1收拾南非後，中華隊即使以0比6不敵尼加拉瓜，也能跟西班牙搶搭晉級末班車。附加賽中華隊打擊有效串聯，徐若熙精彩中繼3.1局僅失1分，加上孫易磊、曾峻岳完美接力，硬是以6比3甜蜜復仇，殺入明春經典賽。