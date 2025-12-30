2025台灣體壇10大新聞回顧》樂天桃猿封王 挺過換帥風波

樂天桃猿今年季中兩度爆出球員伙食不佳的新聞，但全隊「生於憂患」，在外界看衰的情況下，季後挑戰賽先以3勝2敗逆轉淘汰上半季冠軍統一獅，台灣大賽再靠黃金牛棚與G5延長賽林泓育的關鍵全壘打，以4勝1敗撂倒衛冕軍中信兄弟，「下剋上」贏得日資入主後首座中職總冠軍。

然而風光過後，桃猿11月初先被爆出二軍宿舍環境差，再讓冠軍教頭古久保健二無預警去職，導致球迷大反彈。直到日本總部派日職樂天金鷲社長森井誠之來台暫代球團執行長，並成功續約強投威能帝、強打林立，才止住經營危機。