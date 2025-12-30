2025台灣體壇10大新聞回顧》運動部掛牌 首任部長李洋

運動部長李洋在9月9日國民體育日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」。（黃耀徵攝）

2025年9月9日國民體育日，台灣的運動部正式揭牌成立，兩屆奧運羽球男雙金牌名將李洋就任首任部長，要用運動員堅毅的精神，並在「一署三中心」通力合作下，幫助台灣體育有更好的未來，一起用運動壯大台灣、讓世界擁抱台灣。

李洋上任提出六大方向，分別是落實全民運動，整合競技運動結構與制度，提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度，促進運動產業商業發展，實踐永續與多元價值，投入青少年與基層人才培育，運動部將有全民運動署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心和國家運動產業發展中心。