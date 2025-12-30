2025台灣體壇10大新聞回顧》SBL假球案 球員遭重懲

（黃及人）

SBL球星柯旻豪因涉及打假球一審判處有期徒刑7年。（本報資料照片）

裕隆在2023年5月21日奪下第20季超級籃球聯賽（SBL）冠軍後，不到半年就爆發簽賭假球案，最後在今年11月17日判決結果出爐，主謀、當季年度MVP柯旻豪被重判7年，當季總冠軍賽MVP斑霸也被判刑5年2月。

包含顏聞佐、吳祐任、周暐宸、黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、吳季穎與李其恩等球員也都被判刑，士林地院會依照《運動彩券發展條例》當中「假球條款」加重刑責，主因還是為了杜絕簽賭假球案再次重創台灣籃球發展。