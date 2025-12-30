2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠

拳擊女將黃筱雯在9月14日於WB世界拳擊錦標賽54公斤級金牌戰，以4比1擊敗美國好手培瑞絲，拿下生涯第3面世錦賽金牌，用雙拳證明了自己在世界拳壇的實力。現年28歲的黃筱雯，曾在2019、2023年兩度拿下由已遭國際奧會（IOC）除名的國際拳擊總會（IBA）舉辦的世錦賽金牌。

黃筱雯賽後在擂台上激動得流下眼淚，她的教練劉宗泰感動表示，愛徒一整年都沒有好表現，這次賽會她終於抓住機會，尤其是新世界總會舉辦的第1次世錦賽就能拿到金牌，6年內在世界拳壇最高殿堂3度摘冠，應該不會再有人說她是靠幸運奪金了吧！