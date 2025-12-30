2025台股盤點／台股2世界！AI撐起半邊天 真正贏家只有這一群

財經中心／余國棟報導

2025年對台灣股市而言，是機會與風險交錯的一年，台股全年表現強勁，加權指數今年以來上漲逾20%，若從4月低點17,306.97點大幅反彈至年高28,841點，漲幅超過60%。整體盤勢受到全球 AI 需求爆發、關稅導致供應鏈重整、地緣政治與貨幣政策變動等多重因素影響，儘管外資資金動向反覆，台股在科技、傳產與利基族群的帶動下，仍展現多元成長動能。

2025台股殺低後創高 AI浪潮撐起全年多頭

4月因對等關稅等因素急殺至17,300點低檔後，跌幅之深讓市場恐慌情緒瞬間升溫，也讓許多投資人措手不及。之後一路攀升至28,800點高檔，顯示波動雖劇烈但整體還屬多頭格局，近期雖出現高檔換手回檔，仍視為健康調整。

今年想跑贏大盤，只有一個主軸就是AI，加權指數今年以來上漲逾20%，台積電上漲逾40%。投資人持股裡若沒有AI，績效與有AI的投資人，差距可能十萬八千里，今年許多族群幾乎沒有什麼表現，且有不少個股持續破底，這一波台股大漲行情與它們毫無關聯，AI股及非AI股出現兩種截然不同的路徑。

AI成績效分水嶺 台積電領軍供應鏈發威

倫元投顧王春盛分析師指出，首先，AI 供應鏈持續領跑大盤，今年AI與高效能運算需求持續推升台股表現，台積電（2330）在先進製程與 CoWoS、SoIC 技術上的優勢，讓全球伺服器與晶圓代工訂單能見度維持高檔。記憶體族群中，南亞科（2408）受惠 DRAM 供需改善與價格回升；華邦電（2344）、旺宏（2337）也因 NAND/DRAM 庫存調整與產品升級而回到市場焦點。

中小型題材股輪動活絡，典型飆股代表金居（8358）屬PCB上游銅箔股，獲AI伺服器需求帶動股價飆漲逾300%。其受惠於產業結構改善、成本控制與營收快速成長，成為盤面高成長故事之一。電源及散熱族群如台達電奇鋐（2308）、健策（3653）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等因 AI 伺服器電源與大功率散熱需求提升而獲外資關注；被動元件廠如 國巨（2327）、宜鼎（5289）因 MLCC漲價與高速傳輸需求增加而表現活躍。

資金湧中小型與利基族群 題材輪動攻高

通訊與光電族群也展現彈性，隨著低軌衛星與 5G 後續應用發展，光通訊與 PCB 供應鏈呈現增長態勢。王春盛分析師還指出，光學與光通訊廠商如光聖（6442）、華星光（4979）、華通（2313）、尖點（8021）受惠企業客戶拉貨，而聯發科（2454）在 AI SoC 與車用晶片布局上也獲法人點名。

此外，利基型族群不容忽視，航運族群如長榮（2603）、陽明（2609）因運價改善與全球貿易需求回溫而具動能；塑化股如台塑化（6505）、台聚（1304）則受原油價格走勢與供需利差影響。國防與無人系統相關產業也因地緣政治升溫，而成為資金輪動的新焦點，相關軍工概念漢翔（2634）、jpp-KY（5284）、雷虎（8033）、龍德造船（6753）、中光電（5371）後續值得持續關注。

千金股擴編寫新頁 後市聚焦基本面與風險

2025年，台股同時也迎來千金股成長的一年，截自目前台股共有26檔千元以上股票，比起2024年約20檔又更多了。今年是AI大勝的一年！從2025年截自12月29日收盤價窺出的台股千金股名單，可發現幾乎八成以上都和AI相關。這其中，名單中包含了信驊（5274）、緯穎（6669）、創意（3443）等關鍵企業，大多是趨勢的領跑者。

回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今（2025）年來迄今也有超過兩成漲幅。2025年台股在 AI、關稅、科技供應鏈重組與傳產輪動的支撐下仍具成長動能，但外資動向與全球貨幣政策風險不容忽視。投資人可把握基本面趨勢與題材機會，同時注重資金與風險管理，以在後續波動行情中掌握報酬機會。

