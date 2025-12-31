2025台股ETF績效排行》0050僅排第十、3檔主動式擠進前五！報酬率前20強出爐

據 Cmoney 統計資料顯示，在 71 檔原形台股ETF中，共有 30 檔 2025 年之股價漲幅超越了加權指數表現。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 2025 年台股正式封關，全年以 28,963.6 點作收，大漲 5,298.5 點或漲幅 25.74%，年線呈現「連三漲」。

回顧這一年，看多的資金橫跨國內權值股與許多中小型股，拉抬了被動指數型與主動操作商品同步受惠，市場關注焦點也從「大盤漲多少」轉向「誰跑贏大盤」。據 Cmoney 統計資料顯示，在 71 檔原形台股ETF中，共有 30 檔 2025 年之股價漲幅超越了加權指數表現。

主動式ETF竄起 前五名 3 檔霸榜

進一步盤點各檔ETF之漲幅排行，其中「主動統一台股增長」（00981A）以高達 70.98%、超越加權指數兩倍的漲幅，榮登 2025 年台股ETF「績效王」寶座，這檔於 2025 年 5 月 27 日成立的主動式ETF，成立時機正好處於美國「對等關稅」宣布後一個多月，完美閃身四月份因關稅引發的台股劇烈震盪。並在半導體先進製程、AI 伺服器、HVDC 電源模組／線材、水冷散熱、CCL／PCB 等 AI 供應鏈強漲下帶動績效。

根據統一投信官網顯示，至 2025 年最後一天，00981A 的規模已從掛牌首日的 28 億元，快速成長破 500 億元，至 503.47 億元，為今年來在台股ETF的亮眼程度，不亞於老字號的「元大台灣50」（0050）。

再往下看，首檔成立的主動式台股ETF——「主動野村臺灣優選」（00980A），以大漲 54.44% 位居榜眼，漲幅比加權指數多出一倍；「主動群益台灣強棒」（00982A）也擠進前段班，以 44.65% 排名第四，也是大幅超越台股大盤表現，充分展現了由專業基金經理團隊產業研究、主動選股的優勢。

今年被視為「主動式ETF」問世元年，與過往僅追蹤指數的被動式ETF不同，透過基金經理人依投資目標及策略，進行持股調整、靈活操作，打破被動式僅能追蹤指數績效的限制，讓ETF即時因應產業輪動、題材轉換與市場風險變化，因此在今年波動加劇的盤勢中，成功放大績效優勢。

0050 漲幅居第十 受益人數稱霸

反觀，0050 今年來上漲 36.87%，僅排到第十，雖然還是超越加權指數，但相較於前段班動輒大漲 4 成的台股ETF，遜色不少。不過，受到股價分割後帶來的效益拉抬，0050 的受益人數截至 12/26 日已達203.57 萬人，正式突破 200 萬大關，不僅穩居台股ETF受益人數冠軍，更創下台灣ETF歷史之最。今年來，在台股大漲背景下，0050 大增近 130 萬受益人，依舊吸引股民青睞。

此外，受權值股台積電（2330）今年來大漲 44% 的助攻下，多檔科技題材、市值式ETF也都有 3～4 成漲幅，當中又以「聯邦台精彩50」（009804）表現最佳，全年漲幅達 46.75%；素有「台版 QQQ」之稱的「野村臺灣新科技50」（00935）也有 40.39%漲幅，排名第六；而有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）全年漲幅達 39.25%，居漲幅第七大。

