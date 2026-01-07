2025吃到飽餐廳推薦Top10！饗食天堂排第３，「這間」638元起爽吃百道料理

台灣人到底有多愛吃到飽？從許多餐廳平日依然一位難求的盛況就能看出端倪，即便Buffet走高消費路線，但人氣卻絲毫不減。從肉肉控最愛的日本和牛、松阪豬、戰斧豬排，再到海鮮控必吃的螃蟹、干貝、天使紅蝦等，各種高級食材一應俱全，品項種類多到讓人選擇障礙，再加上無限量供應的特色，讓自助Buffet成為不少網友最愛的聚餐首選。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，去年曾盤點「10大人氣吃到飽Buffet」，當時由旭集和食集錦以32385筆聲量高居第１，究竟在這次的調查中又會出現什麼樣的變化呢？前段班能否穩居高位？榜單是否會出現驚人的聲量黑馬？人氣Buffet最新排名立刻揭曉！

No.10 台北喜來登大飯店-十二廚

堪稱自助餐界Buffet之王的十二廚，可說是許多饕客心中私藏的口袋名單。餐廳以挑高的中庭玻璃天幕打造出明亮寬敞的用餐空間，不論是家庭聚餐還是好友小聚，都能享受輕鬆自在的用餐氛圍。這裡還特別規劃12個開放式美食區，從清爽的沙拉、精緻冷盤，到熱炒熟食、時令料理、現流海產、飲料甜品等各式美饌，菜色選擇相當豐富又多元。



此外，十二廚還會不定時推出季節限定的奢華主題，如夏天有５種螃蟹吃到飽的「海鮮季」，秋天則有韓國主廚設計的「韓國美食節」，讓饕客每次造訪都有不同的新鮮感與驚喜。網友表示「餐點的內容會隨季節變化很滿意」「韓國美食季很多餐點不錯，整體好吃，除了鮑魚粥的攤位常沒工作人員在，有點困擾」「吃過很多家的Buffet，喜來登十二廚是我超喜愛的Buffet之一」。

台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路1段12號

電話：02-2321-5511

網址：https://www.sheratongrandtaipei.com/

時間：入住15：00、退房12：00

No.９ 寒舍艾美-探索廚房

名列第９的寒舍艾美的「探索廚房」，將自助餐的多元豐盛升級為媲美單點餐廳的精緻水準。餐廳以10大主題餐檯為核心，匯聚日、義、法、泰、美、中等多國料理，帶給饕客一場國際化的美食體驗，讓你用味覺環遊世界一圈。現場提供各式高級料理，像是龍蝦、帝王蟹腳、松葉蟹腳、鮑魚、北海道干貝、和牛，樣樣都是必吃夢幻級食材，而且全程由主廚現場烹調，香氣四溢。其中，人氣招牌首推假日限定的巨大和牛握壽司，還有現點現做的新加坡辣醬龍蝦，以及霸氣奢華的帝王蟹腳花雕蒸。



值得注意的是，上次寒舍艾美「探索廚房」並未進榜，在這次調查中則首度擠進前10名，討論度快速竄升。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間出現兩個明顯高峰，首波聲量高點出現在2025/3/8，YoutuBer「傑克開吃」在頻道上開箱寒舍艾美全新帝王蟹吃到飽，因排隊與控餐問題引發部分負面聲浪，創下當日聲量120筆；第２波高峰則是落在2025/11/3，探索廚房重新裝潢強勢回歸後，一名網友於吃到飽社團公開分享餐點照片，留言區引發熱烈迴響，帶動聲量高峰。

台北寒舍艾美酒店

地址：台北市信義區松仁路38號

電話：02-6622-8000

網址：https://www.lemeridien-taipei.com/

時間：入住15：00、退房12：00

No.８ 饗A Joy

被譽為全台Buffet頂級天花板的「饗A Joy」，不僅是味蕾的奢華享受，更是一場視覺饗宴。餐廳巧妙將空間分為「山、海、原、城」４大主題區域，每個區域都融入充滿台灣縮影的設計元素，讓用餐的每一刻都有不同驚喜。現場規劃了８大餐區，匯聚超過300道精緻料理，從頂級海鮮到在地特色美食都能一次品嘗，滿足海鮮控與肉食控的各種需求。除了菜色奢華外，饗 A Joy的地理位置也讓它更添魅力。其坐落在台北101的86樓，無論是白天俯瞰整座城市的繁華街景，或是夜晚時欣賞點點燈火，皆能享受宛如置身在空中用餐的夢幻氛圍。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點出現在2025/7/19，一名網友於Threads發問「饗A Joy 是否有值四千多元的價值」，串文一出吸引大批網友熱烈回應「光吃龍蝦就划算了吧」「食材很頂」「覺得超值」；不過，也有另一派網友持反面意見，「鮪魚中腹去壽司郎吃就好了，吃到你吐出來也不用4000元」「扣掉景觀2000元不能再多」。

饗A Joy

地址：台北市信義區信義路五段7號（台北101購物中心86樓）

電話：02-8101-0111

時間：週一至日11：30～14：00、14：45～17：15、18：00～21：30

No.７ 六福萬怡酒店-敘日全日餐廳

除了寒舍艾美「探索廚房」外，六福萬怡酒店的敘日全日餐廳也是本次新進榜的聲量黑馬。它在吃到飽界享有「CP值最高」的美譽，並以四季為主題，結合當令食材與主廚創意，打造豐富多元的自助式百匯，從美式爐烤牛排、日式手卷，到粵式港點、星馬特色料理以及義式焗烤等，在這裡可以一次制霸各國的經典美味。其中，最吸引饕客的莫過於這裡的海鮮誠意十足，不分平假日都能爽吃生食級干貝柱、蒜蓉風味蒸烤牡蠣、地中海鹽白蝦；而假日更是豪華再升級，直接加碼松葉蟹腳、南極雪蟹腳、爆卵香箱蟹、鹽烤天使紅蝦等高級海味，超澎湃陣容讓海鮮控根本無法抵抗。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，這次敘日全日餐廳的聲量高點落在2025/8/8，一名網友於「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」臉書社團詢問該間餐廳的評價，吸引大票網友回文發表心得「香香蟹還真好吃，蒸生蠔也太好吃了，自由拿取，比島語好多了」「他主要就是生食干貝最有名，其他普」「生食干貝跟甜蝦好吃，沒異味」。

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路7段359號

電話：02-2171-6565

網址：https://www.marriott.com

時間：入住15：00、退房11：00

No.６ 果然匯

「果然匯」是饗賓集團旗下的人氣蔬食品牌，目前在全台共有５家分店，包含台北天母、板橋遠百、桃園統領、竹北遠百以及高雄夢時代，從北到南都能輕鬆吃到。其主打多國蔬食料理吃到飽，以時令蔬果與天然原形食材入菜，不靠重油重鹹取勝，而是用新鮮來說話，把在地食材的自然風味完整端上桌。



最貼心的是，餐廳內還會將所有的料理的素別標示清楚，如全素、含蛋、含奶、五辛等，方便素食者依自身需求做選擇。有別於其他高單價吃到飽餐廳，果然匯最低只要638元就能暢快開吃，是自助百匯中少見的親民化路線。雖然價位相對來說較為便宜，但餐點種類的豐富度完全不輸給其他知名Buffet，包含義大利麵、壽司、炸物、甜點、飲料等，超過百道料理通通無限量供應，也難怪被不少網友封為「全台最強蔬食吃到飽天堂」。「果然匯超推，雖然也有漲價，但平日638元就可以飽到吐了」「我最常吃的就是果然匯，把素食做到這麼好吃真的不簡單」。

果然匯

時間：週一至五11：30～15：00、17：30～21：00／週六、日11：30～14：00、14：30～16：30、17：30～21：00

No.５ 漢來海港

「漢來海港」是漢來美食旗下最具代表性的經典品牌，其主打新鮮澎湃的海鮮料理與異國美食，不論是義式、美式、泰式，還是日料、港點通通全部包辦，讓人免出國也能品嘗世界各國的經典美食。目前漢來海港在全台共有６間據點，分別是台北敦化、天母、台中廣三、台南南紡，以及高雄的漢神巨蛋與漢來大飯店。各店風格魅力迥異，像是高雄的漢來海港就位在漢來大飯店的43樓，其以高空景觀聞名，能將高雄港灣景緻盡收眼底，再搭配上一整桌高級的海味料理，完全是視覺與味覺的雙重饗宴；台北敦化SOGO店更是話題滿滿，首創「一區就是一間餐廳」的規格打造自助餐檯，每一區至少配上５名專業廚師，讓每一類料理彷彿是各自獨立的單店。



一名網友於Dcard發文分享漢來海港與饗食天堂的用餐心得，除了附上餐點圖片與口感外，還用心記錄各家分店的優缺點， 留言區釣出大批網友回應「漢來海港的蟹黃豆腐煲、現沖牛肉湯和炙燒壽司讓我最念念不忘」「身為甜點控真的覺得海港是心頭好」「漢來去的幾次品質都還蠻穩定」。

漢來海港自助餐廳

時間：週一至日11：30～21：00（依各門市公告為準）

No.４ 饗饗

除了果然匯、饗 A Joy外，「INPARADISE饗饗」也是饗賓集團旗下的人氣品牌，目前在全台擁有２間分店，分別位於微風信義店、新北新莊店，兩間皆以高空自助餐打響名號。 饗饗信義店自2017年開幕以來便一位難求，其坐落於微風南山46樓，擁有無敵高樓層視野，能一覽無遺整個信義區市景。此外，餐區還規劃８大主題，主打現流海鮮、生魚片、雪蟹腳、鮑魚海鮮粥、現煎大蝦、龍蝦泡芙等，新鮮度與精緻度兼具，是不少海鮮控回味無窮的好味道；另一間饗饗新莊店則是在2022年盛大開幕，地點就位在新莊宏匯i-Tower 39樓，除了提供各種精緻吃到飽料理外，也一樣享有絕佳高空視野，因此人氣也不容小覷，甚至還被網友戲稱「比演唱會門票還難搶」。



一名脆友於Threads發文詢問「饗饗、饗 A JOY、旭集」哪間比較好吃，留言區湧入不少網友點名饗饗，紛紛表示「CP值饗饗，想吃爽吃好跟看風景饗 A JOY」「島語超難訂，饗饗目前是全家最愛」「饗饗甜點和餐點口味都不錯，饗 A JOY還沒找到優點，龍蝦肉質粉粉的，失敗」。

饗饗

時間：週一至日11：30～14：00、14：30～16：30、17：30～21：30

No.３ 饗食天堂

以高CP值與豐富多樣現做料理著稱的饗食天堂，匯集中式、日式、西式等百餘道菜餚，餐點品項多到令人眼花撩亂。不僅如此，甜點區更是網路討論的熱門焦點，像是吸睛度十足的７層巧克力噴泉，還有邪惡又療癒的焦糖葡萄柚、拔絲地瓜等，每一樣都讓人難以抗拒。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點出現在2025/11/4，因全台第12間「饗食天堂」分店插旗林口三井Ⅱ館，新店還特別推出12道期間限定料理，包括雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等頂級食材，瞬間引爆網路討論。一名網友於臉書社團發文表示，對於林口店的「饗食天堂」相當感興趣，但無奈電話都打不通，許多人也留言回應，「我也是電話打不進去，去現場訂位」「直接去現場排，昨日中午去吃，還有空位」「我打成這樣都沒接」。

▲饗食天堂有多種海陸料理，以高CP值著稱。（圖片來源：饗食天堂）

饗食天堂

時間：週一至日11：30～14：00、14：30～16：30、17：30～21：30（依各門市公告為準）

No.２ 旭集和食集錦

在本次10大人氣排行中，饗賓集團就包辦了５名。其中，身為饗賓旗下的頂級日式吃到飽品牌「旭集」，長久以來被網友譽為「最難訂位的吃到飽餐廳」。它以一餐區一名店的概念打造９大主題餐區，包括生盛、巧鮨、旨燒、醞炙、和揚、汁煮、旬炊、澄甘與麗酌，各區獨立運作，讓饕客一次品嚐到最經典的日料多元風味。旭集主打日本空運海鮮，並強調所有食材皆現點現做，用職人手藝完美呈現出食材本味與日式美學。不論是握壽司、生魚片，還是現烤牛肉、炸物、手作甜點，都能感受到細膩的高規格料理水準。



目前旭集在全台共有７家分店，其中高雄義享店為全台最大分店。各店設計風格迥異，如「旭集天母店」是走日本大正風情，以經典幾何線條和彩繪玻璃營造出低調奢華的氛圍感；而旭集高雄義享店則融合日式元素與在地的港都風情，利用蒲扇、竹編、燒陶等日本傳統工藝素材，打造復古雅致的用餐空間。一名網友於PTT發文詢問旭集哪間分店最值得造訪，不少人紛紛回應「微風啦，有果凍、千層、海鮮丼，又是環繞式取餐」「推微風的動線非常好」。

▲旭集以「一餐區一名店」概念打造出９大主題餐區！（王舒暐 攝）【禁止酒駕 未滿18歲禁止飲酒】

旭集和食集錦（微風店）

地址：台北市松山區復興南路1段39號6樓

電話：02-8772-9988

時間：週一至日11：30～14：00、14：30～16：30、17：30～21：30

No.１ 島語自助餐廳

人氣吃到飽霸主出爐！本次排行由島語以13694筆聲量拿下討論度冠軍。除了旭集外，島語也同樣被網友封為「全台最難訂的吃到飽」。其以「一島檯一餐酒」的創新設計打破傳統吃到飽刻板印象，每個主題餐檯就像是個獨立小餐廳，搭配專屬餐酒，讓用餐更具儀式感。人氣鎮店招牌首推冷鎮雪場蟹腳、現烤厚切肋眼牛排以及日本炭烤生蠔等，是不少海鮮控和肉食族必嘗的美味清單。島語首店自2023年於台北漢來飯店開幕以來，人氣熱度便始終居高不下，而今年８月高雄漢神店盛大開幕後，更一舉成為社群話題的新寵兒。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次出現兩個明顯聲量高點，首波高峰出現在2025/7/23，當日網路聲量高達1079筆，主因是島語宣布高雄漢神店即將開幕，消息一出立刻掀起網友熱烈轉發與期待；第２波則落在2025/8/22開幕當天，各大網紅與民眾紛紛分享開箱影片與心得，使聲量再度衝上895筆。值得一提的是，島語去年僅排第６名，今年因高雄新店帶起討論熱潮，不只聲量大躍升，名次更是直衝榜單第１名，人氣與口碑可說是全面爆發。

▲島語被網友封為「全台最難訂的吃到飽」。（江亭儀 攝）【禁止酒駕 未滿18歲禁止飲酒】

島語 台北漢來店

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓

電話：02-2788-1568

時間：早餐06：30～10：00、午餐11：30～14：00、下午餐14：30～16：30、晚餐：17：30～21：30

▲2025年吃到飽餐廳推薦。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月8日至2025年12月7日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

