2025唯一露天場！《寶島一村》嘉市城市博覽會感動上演

《寶島一村》經典劇在嘉市城市博覽會感動上演。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村/嘉義報導

源自嘉義的劇場經典之作《寶島一村》是跨越十七年的舞台傳奇，十七日晚在嘉義市城市博覽會的戶外演出意義非凡，不僅是二０二五 年唯一一場露天演出，更回到故事的「原產地」嘉義市區演出，為演出氛圍更添溫馨，黃敏惠市長在觀賞時感動表示「寶島一村真的演活了那個年代的故事，充滿溫馨的時代與人情彷彿再次現身，屬於市民的共同記憶，又重新回到觀眾眼前」，謝幕時不禁感動落落淚，與在場觀眾以熱烈掌聲回應演出。

《寶島一村》由賴聲川與王偉忠共同編導，將王偉忠在嘉義眷村成長的所見所聞化為舞台上的三間小房子，演出大時代裡小人物的故事。二００八年十二月於臺北國家戲劇院首演，巡演足跡遍布全球，曾在美國、新加坡、澳洲等地演出，成為臺灣近年最具代表性的劇場作品之一，也在華人世界奠定「必看經典」地位。劇中的深情與感動，都源自於王偉忠對嘉義老家建國二村的記憶，被視為橫跨語言與文化的普世劇作。

王偉忠表示，能夠把《寶島一村》帶回老家嘉義，對他來說，有極為特殊的意義，舞台劇中的「村子」不只是眷村，他覺得整個台灣就像個大村子，有人情味、也有衝突，我們能做的，就是靠著說故事讓感情與回憶交流、互動、再生。

文化局謝育哲局長表示，隨著《寶島一村》在嘉義城市博覽會劃下美好句點，城市博覽會活動仍持續熱鬧進行中，無論是特色展區、藝術裝置、地方美食或系列表演，都等待更多民眾走進嘉義、親身體驗。