2025商業服務業年鑑發表

經濟部商發署長蘇文玲（中）、台大名譽教授陳厚銘（左三）、商研院董事長許添財（左五）等人共同出席新書發表會。（商發署提供）

記者陳建興∕台北報導

經濟部商業發展署四日發表二０二五商業服務業年鑑，今年度年鑑以商業進化論：打造智慧服務新紀元為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲經濟、通膨時代的服務價值等六大議題深入探究，結合國內外案例，協助服務業掌握未來趨勢脈動。

二０二四年我國服務業創造的產值逼近十五兆元，占ＧＤＰ近六成，總銷售額達三十三點四兆元，服務業家數約一百三十四萬家，就業人口達七百零五點一萬人，占總就業人數百分之六十點八一。

發表會現場從數據與趨勢等面向解析我國商業服務業發展動態，並邀請到東方線上股份有限公司蔡鴻賢執行長、零碳大學楊聲勇校長等專家，分別以未來消費力：Ｚ世代與α世代重構下一個十年的消費與價值生態、「綠色經濟崛起：打造永續新商機」為題進行專題分享。

我國服務業向來以靈活應變、貼近市場需求見長，但當前挑戰已遠超越傳統景氣循環或區域競爭的範疇。人工智慧、數據洞察與智慧運算逐漸取代直覺式管理；人口結構轉變突顯熟齡族群對生活尊嚴與情感連結的深層需求；新世代消費者則更重視理念認同與價值展現。