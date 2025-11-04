《2025商業服務業年鑑》發布 陳厚銘：AI是推動智慧經濟的核心力量

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

經濟部今（4）日正式發表《2025商業服務業年鑑》，以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，全面盤點國內外服務業最新數據與政策趨勢。會中並邀請多位產學專家，從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲經濟與通膨時代的服務價值等六大面向，透過國際實例剖析未來產業走向，協助業者洞悉新世代商業脈動。

根據年鑑資料顯示，2024年台灣服務業總產值逼近15兆元，占GDP比重58.75%，總銷售額達33.4兆元，全國服務業家數約134萬家，就業人口超過705萬人，占總就業人數逾六成，展現穩定成長動能。其中，批發業銷售額達13.5兆元、零售業6.02兆元、餐飲業8,463億元、物流業1.5兆元及生活服務業2,502億元，均創下歷史新高。

發表會中，東方線上股份有限公司執行長蔡鴻賢以「未來消費力：Z世代與α世代重構下一個十年的消費與價值生態」為題，剖析新興世代的價值觀如何重塑市場結構；零碳大學校長楊聲勇則以「綠色經濟崛起：打造永續新商機」為主題，探討企業如何在環保與永續趨勢中開創新契機。

《2025商業服務業年鑑》編審委員會召集人、臺灣大學國際企業學系名譽教授陳厚銘指出，本次年鑑以「商業進化論」為主軸，期望在全球經濟高度不確定的環境中，為台灣服務業指引「智慧、永續與價值共創」的新方向。

陳厚銘強調，全球經濟正從知識經濟轉型至「智慧經濟」時代，也就是AI驅動的智慧服務時代。AI技術正從學習型、生成式、代理型邁向實體型階段，目前正處於生成式與代理型的交會點。生成式AI雖能提供精準資訊，但仍欠缺因果推理的智慧；而當代理型AI逐步進入決策核心，資料治理、隱私保護與倫理規範將成為關鍵課題。

他進一步指出，OpenAI執行長Sam Altman近日透露，目標在2028年前開發出能「完全自動化執行研究任務」的AI研究員，象徵AI將深度融入科研與產業應用。未來十年，AI甚至可能邁向「超級智慧」階段，在多數核心領域超越人類能力。此一發展不僅將重塑全球經濟，也將深刻影響財團法人商業發展研究院的研究方向與業務模式。

陳厚銘勉勵商研院同仁積極運用AI工具，提升研究與分析效率，並強化知識轉化為行動的能力。他表示，《2025商業服務業年鑑》不只是產業觀察報告，更是一部「行動指南」，期望為台灣服務業邁向智慧經濟與永續發展注入新能量。