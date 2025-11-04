《2025商業服務業年鑑》發表

經濟部四日發表《二○二五商業服務業年鑑》，以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲經濟、通膨時代的服務價值等六大議題深入探究，結合國內外案例，協助服務業掌握未來趨勢脈動。（見圖：經濟部提供）

經濟部表示，此一年鑑發布為我國服務業重要發展趨勢，二○二四年我國服務業創造的產值逼近十五兆元，占GDP五八·七五％，總銷售額達三三·四兆元，服務業家數約一三四萬家，就業人口達七○五·一萬人，占總就業人數六○·八一％。觀察主要商業服務業表現，批發業銷售額達一三·五兆元、零售業六·○二兆元、餐飲業八四六三億元、物流業一·五兆元、生活服務業二五○二億元，均創歷史新高或近年高點，受僱人數普遍微增至五年高點，顯示就業穩定。

廣告 廣告

經濟部表示，我國服務業向來以靈活應變、貼近市場需求見長，但當前挑戰已遠超越傳統景氣循環或區域競爭的範疇。人工智慧、數據洞察與智慧運算逐漸取代直覺式管理；人口結構轉變突顯熟齡族群對生活尊嚴與情感連結的深層需求；新世代消費者則更重視理念認同與價值展現。面對國際永續規範與成本壓力，企業必須在效率與附加價值之間尋求平衡。

更關鍵的是，情感與社群驅動的市場效應正自娛樂業向餐飲、零售與金融延伸，徹底改寫品牌與顧客的互動模式。《二○二五商業服務業年鑑》內容呈現我國服務業以智慧、永續、人本與創新為核心的發展動能，並勾勒產業轉型的關鍵路徑。

會中除了從數據與趨勢等面向解析我國商業服務業發展動態，並邀請到東方線上執行長蔡鴻賢、零碳大學校長楊聲勇等，分別以「未來消費力：Z世代與α世代重構下一個十年的消費與價值生態」、「綠色經濟崛起：打造永續新商機」為題進行專題分享。