2025商用市場「價撐量縮」！辦公、土地交易齊跌 資金轉向精華區

市場價格僵固現象未解、企業資本配置趨向謹慎，2025商用市場呈「價撐量縮」格局。信義全球資產提供



受全球政經局勢動盪及美國關稅政策影響，2025年台灣商用不動產與土地市場進入「價撐量縮」盤整期。根據信義全球資產統計，去年上市櫃法人交易總額為2579億元，年減逾2成，市場買氣呈現高度兩極化，AI及半導體供應鏈業者成為市場唯一亮點，貢獻超過4成的交易動能；反觀傳統產業與辦公市場，則因經營成本上揚及價格僵固，追價意願轉趨審慎。

信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1509億元、較去年減幅約11%；從交易產品來看，辦公、工業地產交易量雙雙下滑，辦公產品交易量為472億元、較去年減幅22%；工業地產交易量為905億元、較去年減幅17%；旅館、店面等其他商用不動產交易額為132億元。

廣告 廣告

土地市場部分，受住宅市場買氣降溫影響，交易動能顯著減退，2025年全年交易量為1070億元，較去年減幅33%，仍有資金實力雄厚的指標建商持續購入土地庫存，部分開發商也轉進具都更改建效益的精華地段透天產品，支撐土地市場守住千億元交易水位。

信義全球資產公司總經理林三智表示，回顧2025年市場充滿機會、也存在挑戰， 上半年美國對等關稅使全球貿易環境陷入高度不確定性，產業發展走向兩極化，AI及相關供應鏈一枝獨秀，撐起台灣經濟表現，反觀工具機、紡織、鋼鐵等傳統產業，則面臨營運成本上揚、出口競爭力削弱的困境。

產業變化也影響商用市場交易情形，林三智分析，AI、半導體相關供應鏈業者購地、擴廠動能強勁，貢獻約44%的交易量，且以購置工業產品為主，指標交易包括：台達電以69.5億元取得泰豐輪胎桃園觀音廠房、力成科技以68.98億元取得友達竹科L3C廠（含附屬設備）、日月光以65億元取得南科高雄園區廠房。交易動能高度集中在少數成長性的產業，而其他產業購置動能偏向保守，使得市況呈收縮表現。

辦公市場交易放緩，主要來自於產品價格僵固。林三智指出，自2018年台商回流投資潮以來，產業景氣走揚、市場資金動能豐沛，企業資產配置思維逐步強化，辦公產品兼具自用與置產效益，成為企業主關注的熱門商用標的。

然而，隨著辦公市場交易熱度推升，屋主對資產價格信心增強，在無急迫變現壓力下，價格調整幅度有限；買方在價格高檔環境中、及關稅戰衝擊下，營運資金使用趨向謹慎，雖仍有購置需求，但追價意願不高，讓辦公室交易洽談期程延長、交易節奏放緩。

展望後市，林三智認為，國際政經局勢仍充滿不確定性，產業發展分化的環境下，大型法人、開發商、高資產族群等，對資金運用與資產購置決策，短期內仍將維持相對審慎的態度。價格僵固現象有待市場機制及買賣雙方持續磨合，交易動能方有望逐步回升，2026年商用市場可望回歸理性，自用需求仍是支撐市場成交的主要動能，市場走勢仍受到美國關稅政策、地緣政治、產業景氣及資金動能變化牽動。

更多太報報導

科技業砸586億買廠房！建商購地萎縮逾5成 高力國際：2026商用市場「穩中求進」

住宅冷、工業熱！仲量聯行：2025商用不動產交易創十年次高 AI 產業鏈成最強支柱

桃園分署聯合拍賣會 「韓虎嘯」商標、金店面、商用車...精選物件亮相