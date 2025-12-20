2025喜閱節 讓親子在書香中相遇引領孩子探索多元文化

二０二五喜閱節在竹縣文化局登場，不少家長帶孩子參觀，引領孩子探索多元文化。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

二0二五喜閱節暨閱讀嘉年華二十日在新竹縣文化局圖書館及文化廣場登場，結合閱讀、表演、闖關與市集，打造寓教於樂的創意閱讀新體驗，吸引許多親子共襄盛舉，一起走進閱讀的奇幻世界。

新竹縣副縣長陳見賢表示，閱讀是累積知識的基礎，鼓勵全縣大小朋友都能享受閱讀的樂趣及美好。新竹縣視閱讀教育為重要基礎，持續投入資源優化公共圖書館空間、充實館藏，並結合學校與社區推動多元閱讀方案。為了讓每一位孩子都能「有書可讀、讀好書」，教育局積極爭取中央補助並投入經費，全面充實國中小圖書館藏，提升書生比，縮短城鄉資源差距，文化局不斷優化公共圖書館環境與設備，新竹縣立總圖書館亦將於明年開館，讓閱讀資源更均衡、更可近，全縣借閱率在全國是名列前茅。

此次以「多元文化」為主軸，規劃主題趣味闖關活動，帶領民眾探索世界與臺灣多元文化樣貌，並揭開一段被遺忘的祕密「幽靈書頁」，象徵被人類忽略卻默默守護文化記憶的角色。透過閱讀與互動體驗，引領大小朋友開啟一場從閱讀走向實踐的知識探尋之旅，感受閱讀的無限魅力。

活動同時整合公共圖書館系列精彩內容，包含人氣職棒選手閱讀講座、戲團表演、舊事生活文創市集等多元展區，同時亦舉行閱讀與終身學習表揚活動，邀請球星宋晟睿參加並頒發球芽基金獎學金、推動閱讀有功學校、公共圖書館借閱績優、終身學習及家庭教育績優團體、樂齡學習志工及兒童文學獲獎者等，感謝各界長期投入，共同為新竹縣閱讀教育扎根。