2025嘉義國際管樂節開跑！歐美亞洲10國頂尖大匯演

2025嘉義市國際管樂節今天啟動，南興國中管樂旗隊表演KANO故事，帶大家重溫城市歷史，感動人心。（廖素慧攝）

2025嘉義市國際管樂節12月19日至1月1日登場，有義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16支國際團隊與5位音樂大師齊聚，國際能見度再突破，19日啟動記者會，義、日及台灣表演精采爆表，美國在台協會高雄分處長張子霖也出席。

嘉義市長黃敏惠19日宣布「2025嘉義市國際管樂節」啟動，博愛國小管樂藝術才能班、南興國中管樂旗藝術才能班開場表演，南興國中團隊演出KANO嘉義農林學校遠征日本甲子園勇奪亞軍的故事，歷史感強，回響熱烈。

接著來自義大利中部名城科里羅尼（Corinaldo）有49年歷史的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」，擊鼓、吹號角與旗舞共演出充滿義大利世紀城邦古代慶典氣氛，全場沸騰；獲得全日本行進管樂全國大賽2次金賞、5次銀賞的「日本奈良學園大學行進樂部」壓軸演出，邊吹奏管樂邊跳舞，變幻舞姿優雅又活力滿滿，獲得掌聲如雷。

2025嘉義市國際管樂節今天啟動，義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊表演精采爆表。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，今年聚集國內90支優秀管樂團共襄盛舉，包括本市獲得全國音樂比賽佳績的嘉北國小、博愛國小、北興國中、南興國中，也有屢獲世界盃行進樂隊大賽金獎建國中學、北一女中與景美女中等頂尖團隊，國內外金獎團隊演出，精彩可期！

市府文化局長謝育哲說，12月20日下午2點在噴水圓環的管樂踩街嘉年華有55隊踩街，包括7支來自義大利、日本、韓國、香港的國際團隊，同日晚間6點在嘉義大舞台（嘉義市政府北棟大樓預定地）大型晚會，有6支國內外行進管樂精銳演出經典行進樂，「音樂魔女」范曉萱壓軸，演唱2009年為管樂節寫下經典歌曲《管他什麼音樂》為嘉義獻上限定紀念演出。

12月21日下午6點「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部在「320＋1嘉義市城市博覽會市博願景館」前廣場帶來獨嘉快閃驚喜，日本農大二高則在嘉義市文化局音樂廳表演全新創作劇碼，隨後移師「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」前廣場限定快閃。

14天嘉義市國際管樂節期間，文化局音樂廳、中正公園、文化公園、社區、旅宿與特色景點都有表演。

