2025嘉義女兒節周末登場 邀民眾向家人說感謝

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】邁入第24年的「嘉義女兒節」將於 11月29、30日每日11時至17時在竹崎鄉獅埜社區（有菈曼曼水花園）溫暖登場。今年活動以「家」為核心意象，從晚秋初冬最宜人的嘉義出發，呼應女兒節自地方孕育而生、如同家一般的文化溫度。承辦藝術家盧銘世表示，今年更希望透過多元展演與互動，讓民眾能與家人相聚並表達感謝。

曼曼看市集。(圖／記者邱嘉琪攝，資料照片)

會場特別設置三座「家•感謝樹」大型裝置藝術，邀請民眾寫下想對家人說的感謝話語；每個整點半，「幸福山村照相館」將由專業攝影師替事先預約的家庭拍攝家族大合照並立即輸出作為紀念。活動期間每個整點也安排摸彩，由熱情支持者提供多項獎項，增添活動驚喜感。

藝術拍賣會。(圖／記者邱嘉琪攝，資料照片)

盧銘世表示，今年女兒節內容豐富，包括「曼曼看市集」、藝術拍賣會、草地演出、嘉義女兒服走秀分享、嘉義女兒成年禮祝福式，以及「傾聽內心的鼓聲」、「大地母親的禮讚」等表演；同時推出「最佳之邑•山村之家」人文影像紀錄片首映。靜態展覽則規劃嘉義縣農再家族成果展、吳梅嶺老師代表作《庭園一隅》互動裝置，以及西榮23藝術團隊「家庭美術館」聯展。

草地演出。(圖／記者邱嘉琪攝，資料照片)

而備受期待的 「女兒節•家•感謝晚會」將於11月29日（六）19時至21時舉行，以表演、影像與儀式串起家人之間的情感訴說。獅埜幸福山村居民表示，為迎接這場年度文化盛事，全村已用心布置與籌備，希望讓每位到訪者都能感受到「回家」般的溫暖。