2025嘉義市國際管樂節今登場 14天盛會國際級團隊齊聚

2025嘉義市國際管樂節於12月19日至1月1日盛大舉辦，今年共有來自10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義，今(19)日在市府前舉辦啟動記者會，市長黃敏惠親自宣布活動正式開始，並由嘉義市博愛國小、南興國中、義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊與日本奈良學園大學行進樂部進行演出，在地與國際匯演，現場掌聲不斷，展現嘉義市「管樂之都」的魅力。

嘉義市博愛國小進行開場演出。（圖／記者陳致愷攝影）

嘉義市南興國中管樂旗隊融入KANO元素。（圖／陳致愷攝影）

在欣賞完博愛國小及南興國中融入KANO元素的開場演出後，黃敏惠感動表示「每年都可以看到孩子們的進步，大家都成長很多」。接著由歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」，以戰鼓、號角與旗舞，打造出宛如古代慶典般的盛大儀式，瞬間讓市府街道化身中古世紀的義大利廣場。

義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊以戰鼓、號角與旗舞，打造出古代慶典般的盛大儀式。（圖／記者陳致愷攝影）

日本奈良學園大學行進樂部壓軸演出。（圖／記者陳致愷攝影）

最後由「日本奈良學園大學行進樂部」壓軸演出，奈良學園已連續8年入選全日本行進管樂全國大賽，並獲得2次金賞、5次銀賞殊榮，實力卓越，為日本行進樂界的佼佼者，以精湛的表現與充滿活力的演出風格，掀起現場高潮。

2025嘉義市國際管樂節在市府前舉辦啟動記者會，市長黃敏惠親自宣布活動正式開始。（圖／記者陳致愷攝影）

黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節邁入第33年，33年來不斷累積、不斷成長，已成為連結世界的重要音樂平臺。今年共有來自10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義。自即日起至元旦，整座嘉義市就是一座音樂廳，城市的每一個角落都將充滿動人的旋律，活動精采可期。

文化局局長謝育哲表示，眾所期待的管樂踩街將於明(12/20)日下午2點於中央噴水圓環盛大登場，今年共有55支踩街隊伍參加，包括7支來自義大利、日本、韓國、香港的國際隊伍參與。今年管樂節共計16支國際團隊與5位音樂大師齊聚嘉義，國際規模再創新高。

在踩街活動後，由6支國內外行進管樂勁旅，以及音樂魔女范曉萱、100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團跨界合作將接力登上管樂節晚會；享譽國際的「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，將於21日在「320+1嘉義市城市博覽會市博願景館」前廣場帶來獨嘉快閃驚喜。

謝育哲說，為期 14 天的嘉義市國際管樂節，將於市區多點開演，更多活動資訊可上嘉義市政府文化局官網（https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/）或2025嘉義市國際管樂節官網（https://www.chiayiband.com.tw/）查詢。

