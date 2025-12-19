2025嘉義市國際管樂節啟動 市長黃敏惠宣布正式開始
（記者黃信峯／嘉義報導）2025嘉義市國際管樂節於12月19日至1月1日盛大舉辦，今(19)日於嘉義市政府前舉辦啟動記者會，在嘉義市長黃敏惠主持下，宣布正式開始！啟動記者會上邀集嘉義市博愛國小、南興國中帶來開場演出，來自義大利、歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」與「日本奈良學園大學行進樂部」也搶先帶來精采樂旗表演，在地與國際匯演，搶先演出引來掌聲不斷，展現嘉義市作為「管樂之都」魅力！
圖/2025嘉義市國際管樂節啟動，嘉義市長黃敏惠宣布正式開始。記者黃信峯翻攝
黃敏惠市長表示，嘉義市國際管樂節邁入第33年，33年來不斷累積、不斷成長，已成為連結世界的重要音樂平臺。今年共有來自10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義。自即日起至元旦，整座嘉義市就是一座音樂廳，無論是音樂廳、戶外舞臺、校園、商圈或夜市，城市的每一個角落都將充滿動人的旋律，展現音樂融入生活的美好。
圖/2025嘉義市國際管樂節啟動，嘉義市長黃敏惠宣布正式開始。記者黃信峯翻攝
黃敏惠市長在欣賞完博愛國小所帶來的精采演出，以及南興國中融入KANO元素的開場演出後，報以演出團隊熱烈掌聲並感動表示「真的每年都可以看到孩子們的進步，大家都成長很多」。嘉義市國際管樂節讓管樂的號角在城市的每個角落響起，讓城市成為一座音樂廳，展現的不僅是嘉義市作為管樂之都的魅力，能有如此成果，背後力量正是嘉義市對於教育的投入與文化的推廣、累積。
圖/2025嘉義市國際管樂節啟動，嘉義市長黃敏惠宣布正式開始。記者黃信峯翻攝
今年邀請來自日本、瑞士、哈薩克等國的國際大師走進校園，與孩子們分享音樂的真正內涵，讓音樂教育持續扎根，現今嘉義市國際管樂節已成為海內外管樂團隊參與的標誌性活動，正是多年來音樂教育已深刻的影響一座城市的證明。黃敏惠市長也藉今日記者會，緬懷日前逝世的日本「吹奏樂之父」秋山紀夫大師，並提到秋山老師曾多次蒞臨嘉義市國際管樂節，無論在指揮台上或與樂迷、樂團交流時，始終展現對音樂的熱情與對後輩的提攜之心，感謝秋山老師為這座城市留下珍貴而難忘的回憶。
圖/2025嘉義市國際管樂節啟動，嘉義市長黃敏惠宣布正式開始。記者黃信峯翻攝
文化局謝育哲局長表示，眾所期待的管樂踩街將於明(12/20)日下午2點於中央噴水圓環盛大登場，今年共有55支踩街隊伍參加，包括7支來自義大利、日本、韓國、香港的國際隊伍參與。今年管樂節共計16支國際團隊與5位音樂大師齊聚嘉義，國際規模再創新高。
圖/2025嘉義市國際管樂節啟動，嘉義市長黃敏惠宣布正式開始。記者黃信峯翻攝
今日活動現場由2支來自義大利與日本的優秀隊伍擔綱演出。開場表演為歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」，他們來自義大利中部的歷史名城—科里羅尼（Corinaldo），致力於重現義大利中世紀城邦文化，以戰鼓、號角與旗舞打造出宛如古代慶典般的盛大儀式，瞬間讓市府街道化身中古世紀的義大利廣場！接著由「日本奈良學園大學行進樂部」壓軸演出，奈良學園已連續8年入選全日本行進管樂全國大賽，並獲得2次金賞、5次銀賞殊榮，實力卓越，為日本行進樂界的佼佼者，以精湛的表現與充滿活力的演出風格，掀起現場高潮。
明(20)日精采活動將接力登場，在管樂節踩街活動後，由6支國內外行進管樂勁旅，以及音樂魔女」范曉萱、100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團跨界合作將接力登上管樂節晚會；享譽國際的「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將於21日在「320+1嘉義市城市博覽會市博願景館」前廣場帶來獨嘉快閃驚喜。為期 14 天的嘉義市國際管樂節，將於市區多點開演，更多活動資訊可上嘉義市政府文化局官網或2025嘉義市國際管樂節官網查詢。
