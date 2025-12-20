2025嘉義市國際管樂節踩街熱烈登場 嘉義式管樂響全市世界級陣容來嘉勁演

【記者 吳瑞興、劉芳妃／嘉義市 報導】「我們嘉義式，管樂響全市！」2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今(20)日下午在嘉義市中央噴水圓環盛大登場。來自國內外共55支管樂與行進團隊齊聚，樂音與掌聲沿著中山路交織回盪，不僅吸引數萬名市民朋友與遊客湧入觀賞，日本宮城縣加美町町長石山敬貴亦率領參訪團跨海前來參與盛會，整座城市瞬時化身為熱鬧音樂舞台。市長黃敏惠強調，管樂踩街嘉年華正是城市安定、文化累積與永續發展的美好總和，幸福樂音正持續在「管樂之都」響起。

黃敏惠市長表示，來自全國各地及國際的重要管樂團齊聚嘉義市，在「管樂之都」在街頭巷弄中真實發聲，也讓2025年嘉義市國際管樂節展現無比動人的美好。透過管樂踩街嘉年華，市民朋友能深刻感受到音符無所不在，音樂不只是旋律，更象徵幸福與希望。

黃敏惠市長提到，音樂能撫平低潮、放大喜悅，讓人們彼此交流、相互理解。嘉義市全力落實社會安定、經濟繁榮、環境永續，而音樂正是凝聚人心的重要力量。她感謝所有市民與團隊共襄盛舉，踩街嘉年華已經成為跨越不同世代、族群和國家的美好總和，「讓我們一起幸福不斷、不斷的幸福」，永續環境與文化共融的幸福城市感，將不斷在嘉義市延續、分享、流轉。

管樂踩街開幕演出【百年樂聲，共響嘉年】磅礡震撼，立即成為全場矚目的文化亮點。北港朝天宮哨角團以傳承近300年的古老哨角聲率先響起，低沉厚實的號角聲象徵祈福與啟程，亦帶出嘉義與臺灣在地文化的歷史紋理；嘉義城隍廟陣頭，鼓陣節奏如心跳般推進，穩健的步伐與儀式動作展現數百年來守護嘉義的特有文化力量；來自義大利的科里羅尼中古世紀管樂旗隊則以鮮麗旗舞與號角旋律加入，讓歐洲中古世紀城鎮慶典的華麗風貌在嘉義街頭重現。三方文化首度同臺，哨角、鼓聲與旗舞交織成跨越時代與國界的精彩畫面，展現嘉義市作為國際管樂之都的文化深度與包容能量。

今年踩街嘉年華共集結7支國際團隊與48支國內優秀團隊。首先，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，整齊劃一的步伐與旗舞率先點燃現場氣氛，接續嘉義市南興國中、嘉義大學、東吳高職等多所學校團隊輪番上陣，學生們在樂聲中展現自信與活力，充分呈現嘉義多年來深耕音樂教育的成果，另外北一女中、中山女中、景美女中等多所國內知名高中職及國軍各院校樂儀隊也都参與踩街，都獲得熱烈回響。

踩街隊伍自中央噴水圓環出發，沿中山路一路行進至KANO棒球園區，沿途街道旁早已擠滿民眾，不少家長高舉手機捕捉孩子演出的瞬間，也有眾多樂迷隨著悠揚節奏輕輕擺動身體。當樂團行經商圈與路口時，掌聲、歡呼聲此起彼落，孩童跟著鼓聲跳動，長者也在街邊微笑欣賞，整座城市彷彿被音樂串起，形成最溫暖、最有生命力的城市風景。

國際團隊的踩街演出同樣吸引目光。來自日本的奈良學園大學行進樂部以青春洋溢的動感演出獲得滿場喝采；連續28年榮獲金賞的熊本工業高校吹奏樂部以精準步伐與震撼音場掀起高潮；首次來臺的香港普音步操樂團與格蘭風笛聯合樂團，融合步操鼓與蘇格蘭風笛，展現罕見的跨文化音色；韓國濟洲海女歌舞團則以百年海女文化為創作核心，透過歌舞與象徵性動作，細膩呈現人與海洋共生的文化故事。多位國外團員表示，嘉義市民的熱情回應令人難忘，沿途不斷的掌聲與加油聲，成為最珍貴的演出能量。

文化局謝育哲局長表示，踩街嘉年華已成為嘉義市國際管樂節最具代表性的活動之一。透過今年320+1嘉義市城市博覽會的推動，嘉義以文化共享、城市共創為核心，讓城市的每一條街道、每一個角落，都能用音樂串起人與人之間的連結，不僅展現城市文化、教育與國際交流成果，更讓市民與遊客在街頭共同參與、共同歡慶，體驗「我們嘉義式」的城市音樂魅力。

圖說：2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今(20)日下午在嘉義市中央噴水圓環盛大登場。來自國內外共55支管樂與行進團隊齊聚，樂音與掌聲沿著中山路交織回盪，不僅吸引數萬名市民朋友與遊客湧入觀賞，整座城市瞬時化身為熱鬧音樂舞台。（記者吳瑞興攝）