2025嘉義市國際管樂節踩街登場 世界級陣容勁演

記者黃音文／嘉義報導

2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今(20)日下午在嘉義市中央噴水圓環盛大登場。來自國內外共55支管樂與行進團隊齊聚，樂音與掌聲沿著中山路交織回盪，總統府資政張博雅、嘉義市議會議長陳姿妏、各級民代、貴賓出席，也吸引數萬名市民朋友與遊客湧入觀賞，日本宮城縣加美町町長石山敬貴亦率領參訪團跨海前來參與盛會，整座城市瞬時化身為熱鬧音樂舞台。市長黃敏惠強調，管樂踩街嘉年華正是城市安定、文化累積與永續發展的美好總和，幸福樂音正持續在「管樂之都」響起。

黃敏惠表示，來自全國各地及國際的重要管樂團齊聚嘉義市，在「管樂之都」在街頭巷弄中真實發聲，也讓2025年嘉義市國際管樂節展現無比動人的美好。透過管樂踩街嘉年華，市民朋友能深刻感受到音符無所不在，音樂不只是旋律，更象徵幸福與希望。

黃敏惠提到，音樂能撫平低潮、放大喜悅，讓人們彼此交流、相互理解。嘉義市全力落實社會安定、經濟繁榮、環境永續，而音樂正是凝聚人心的重要力量。她感謝所有市民與團隊共襄盛舉，踩街嘉年華已經成為跨越不同世代、族群和國家的美好總和，「讓我們一起幸福不斷、不斷的幸福」，永續環境與文化共融的幸福城市感，將不斷在嘉義市延續、分享、流轉。

管樂踩街開幕演出【百年樂聲，共響嘉年】磅礡震撼，立即成為全場矚目的文化亮點。北港朝天宮哨角團以傳承近300年的古老哨角聲率先響起，低沉厚實的號角聲象徵祈福與啟程，亦帶出嘉義與臺灣在地文化的歷史紋理；嘉義城隍廟陣頭，鼓陣節奏如心跳般推進，穩健的步伐與儀式動作展現數百年來守護嘉義的特有文化力量；來自義大利的科里羅尼中古世紀管樂旗隊則以鮮麗旗舞與號角旋律加入，讓歐洲中古世紀城鎮慶典的華麗風貌在嘉義街頭重現。三方文化首度同臺，哨角、鼓聲與旗舞交織成跨越時代與國界的精彩畫面，展現嘉義市作為國際管樂之都的文化深度與包容能量。

1.2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，市長黃敏惠、議長陳姿妏、總統府資政張博雅等帶領管樂團隊踩街。(圖/嘉義市政府提供)

2.2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，7支國際團隊與48支國內團隊踩街表演。(圖/嘉義市政府提供)