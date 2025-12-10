2025嘉義市國際管樂節 三軍樂隊聯合Battle12/20震撼登場

（記者黃信峯／嘉義報導）2025嘉義市國際管樂節將於12月19日至1月1日盛大展開，今年特別推出全新亮點企劃「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃演出，12月20日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場，集結四所軍校同臺較勁，以磅礡氣勢掀起歲末最熱血的街頭盛景。本次參與隊伍包括國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、中華民國空軍軍官學校、中華民國海軍軍官學校軍樂隊及中華民國陸軍軍官學校軍樂隊，皆為國內極具代表性的軍樂與樂儀隊、各具鮮明特色。

廣告 廣告

圖/2025嘉義市國際管樂節特別推出全新亮點企劃「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃演出，12月20日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場。記者黃信峯翻攝

「國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊」以俐落的儀隊操槍、旗隊與槍法變化著稱，結合陸、海、空、陸戰儀隊特色，剛中帶柔，展現訓練嚴謹爆發力；「空軍軍官學校」的鼓號聲部節奏明快、音色明亮，展現空軍的速度感與穿透力；「海軍軍官學校軍樂隊」以厚實的銅管與穩健節奏見長，呈現海軍沉穩的特色；「陸軍軍官學校軍樂隊」則以強烈戰鼓氣勢與鏗鏘步伐展現陸軍「穩、準、迅」的精神。每隊將各以3分鐘的濃縮演出互相較勁、對戰Battle，讓民眾近距離感受三軍樂隊的力量與熱血，帶給大家耳目一新的觀賞體驗。

圖/2025嘉義市國際管樂節特別推出全新亮點企劃「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃演出，12月20日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場。記者黃信峯翻攝

值得一提的是，臺灣的管樂發展與軍樂隊有深厚的歷史連結，早期軍樂隊不僅主導儀典活動，也透過嚴謹的訓練培育大量優秀音樂人才，其重視紀律的訓練方式更深刻影響各級學校樂隊的發展，奠定臺灣管樂普及與蓬勃的基礎。因此，本次軍校Battle限定企劃，不僅是管樂演出型態的多元延伸，更有向臺灣管樂源流致敬的象徵意涵，讓軍樂隊走進城市、走近民眾，呈現管樂文化發展的重要風貌。

圖/2025嘉義市國際管樂節特別推出全新亮點企劃「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃演出，12月20日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場。記者黃信峯翻攝

文化局長謝育哲表示，嘉義市國際管樂節多年來致力推動國際化、在地化與多元音樂呈現，今年首度將「軍校Battle」納入節目規劃，盼讓市民看見管樂演出的多元型態。四校同場演出，不僅象徵三軍齊聚嘉義，也象徵軍校青年以音樂連結社會、走進城市，邀請全國民眾蒞臨現場，見證陸、海、空三軍大會師。

圖/2025嘉義市國際管樂節特別推出全新亮點企劃「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃演出，12月20日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場。記者黃信峯翻攝

除了軍校 Battle 快閃演出之外，本屆管樂節更邀請來自美國、日本、香港、泰國等 16 支國際樂團共襄盛舉，與國內外共108支優秀隊伍齊聚嘉義。12月20日下午2時，年度重點「管樂踩街嘉年華」將於中央噴水池圓環隆重登場；大型晚會更特別邀請范曉萱 & 100% 樂團、YELLOW 黃宣熱力演出，精彩可期。管樂節期間亦規劃室內外音樂會及周邊巡演等超過 90 場活動，以多層次、多形式的音樂體驗，全面展現嘉義市鮮明而獨特的文化魅力。更多活動資訊可上嘉義市政府文化局官網或2025嘉義市國際管樂節官網查詢。