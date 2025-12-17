2025嘉義市城市設計論壇 日籍設計大師齊聚

嘉義市文化局邀請3位日籍國際設計大師舉辦「2025嘉義市城市設計論壇」／嘉義市府提供





「320+1嘉義市城市博覽會」12/12日盛大展開，為延續「嘉義市城市博覽會」所展現的城市願景與文化能量，嘉義市長黃敏惠昨(16)日出席在嘉義市文化局音樂廳舉辦的「2025嘉義市城市設計論壇」，由3位日籍國際設計大師，以「設計、社群與新連結」為主題，透過設計的多元視角，深入探討城市在文化傳承、社群參與與未來轉型中的各種可能，吸引專業設計師、城市治理相關人士及文化工作者齊聚。

「2025嘉義市城市設計論壇」吸引專業設計師、城市治理相關人士及文化工作者齊聚／嘉義市府提供

市府指出，論壇由3位日本的國際設計大師，柳工業設計研究會設計總監藤田光一（Kouichi Fujita）、石卷工房創辦人芦沢啓治（Keiji Ashizawa），以及松井亮建築都市設計事務所創辦人松井亮（Ryo Matsui），分享他們從生活工藝、社群連結與城市空間實踐等面向，以設計回應地方脈絡，並在真實生活中產生長遠而具體的影響力。

廣告 廣告

黃敏惠表示，嘉義市建城321年，城市博覽會不只是策展，更是一個讓我們重新認識自己的過程。透過策展，我們看見自己的文化、歷史與在地特質，也重新凝聚屬於嘉義的精神，並以此為基礎與世界對話、與更多人討論及交流。

黃敏惠說，2025嘉義市城市設計論壇正是這樣的一個起點，三位來自日本的設計大師，從設計、社群及節慶等面向分享經驗。嘉義市近年以設計作為城市治理與文化發展的重要策略，從城市博覽會到城市設計論壇，持續透過跨域對話與國際交流，深化城市品牌與文化厚度。

文化局局長謝育哲表示，城市設計論壇不僅是一場專業交流，更是城市文化行動的重要一環。他指出：「設計對嘉義而言，不只是形式或美學，而是一種連結人的方法。透過論壇，我們希望讓設計成為文化政策、在地社群與城市未來之間的橋梁，讓創意能量真正回到生活現場，持續累積城市的文化厚度。」

藤田光一表示，在設計產業全面數位化、快速導入新科技的時代浪潮下，也不免產生是否跟不上時代的危機感。儘管如此，「用手去思考」仍是我們最珍視、也是最無可取代的核心優勢。芦沢啓治表示，唯有在不斷製作、使用與反覆檢驗的過程中，好的設計才會誕生，若逐漸忽略手作帶來的體驗與累積的經驗，從雙手中孕育而生的優秀設計將愈來愈稀少。

松井亮表示，設計的本質，在於將既有的成果以全新的方式重新呈現，因此關鍵在於保持開放的心態，從不同領域中尋找新的組合。在 AI 已成不可逆趨勢的時代，我們更應專注於那些只有人才能完成的設計──例如將個人的體驗、跨文化的刺激與學習到的新方法，融入當下的創作之中，透過嘗試與實踐，讓舊元素產生全新的可能。也正因為這些源自真實經驗與感受的設計無法被複製，才構成了設計最核心、也最不可取代的價值。

嘉義市府表示，本次論壇內容緊扣近年推動的文化政策與城市願景，強調設計在公共治理、社群營造與跨文化交流中的關鍵角色，也為未來嘉義市以設計導向推動城市發展，提供具體而前瞻的思考方向。

更多新聞推薦

● 淡古、十三行推新北最強水陸雙遊程 12/27起首航賞淡江大橋