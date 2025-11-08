2025嘉義市石猴雕刻徵件競賽頒獎 見證嘉義傳統工藝生命力

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「2025嘉義市石猴雕刻徵件競賽」今（8）日在嘉義市政府1樓大廳舉行頒獎典禮，今年共吸引全國63件優秀作品參賽。嘉義市長黃敏惠出席向所有參賽與得獎藝師致意，肯定他們以精湛技藝延續嘉義石猴文化的精神與美學。本屆競賽由88歲的資深石猴藝師陳壬癸以作品《財壽雙全》奪下首獎，作品以精湛刀工與細膩構思，獲得評審一致肯定；值得一提的是，陳壬癸藝師曾於2010年榮獲嘉義市石猴雕刻比賽在地組第一名，睽違多年再度問鼎首獎，寶刀未老，實屬難得。

市長黃敏惠表示，嘉義這座諸羅古城人文薈萃，建城至今已有321年歷史，而「石猴雕刻」正是嘉義最具代表性的傳統工藝之一。今年首獎作品《財壽雙全》，以石猴左抱元寶、右抱桃子的造型，象徵財富與健康兼具的美好祝願。陳壬癸老師的雕工細膩、構圖完整，刀法精準而富生命力，巧妙融合石材質感與情感，讓人深受感動。市長黃敏惠說：「看到這樣的作品，也再次印證嘉義是一座『樂齡勇壯城市』，透過藝術，我們才能贏得千秋。」本件作品也將典藏於嘉義市立博物館，成為城市工藝文化的重要見證。

文化局謝育哲局長指出，今年石猴雕刻徵件競賽已邁入第18屆，吸引臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、屏東及花蓮等地的雕刻創作者踴躍參與，彰顯「2025嘉義市石猴雕刻徵件競賽」在全國雕刻界的影響力與號召力。謝育哲局長表示，嘉義作為「石猴的故鄉」，這項傳統工藝至今仍持續綻放文化能量，並不斷深化城市的文化底蘊。

嘉義石猴創作發源於南門圓環的打石街，已有七十餘年歷史。早年藝師自嘉義地區附近溪流河床拾取石材，憑藉創意與精湛手藝，將原石化為蘊含情感與溫度、充滿「嘉義味」的藝術品。石猴雕刻展現自然素材與人文創意的完美融合，也形塑出嘉義獨特的地方文化景觀，使「桃城石猴」的美名遠播全國。

本屆第二名由蔡錦同藝師以作品《滿載而歸》獲得。作品以猴子為主角，描繪「一分耕耘、一分收穫」的意象，表現經歷努力與勤奮後帶著豐碩成果歸來的喜悅。作者順應硬砂岩卵石的自然形態，結合深厚雕刻功力與創造力，使作品結構嚴謹、形體飽滿，展現出兼具力量與溫度的藝術美感。

第三名由羅永誠藝師以作品《三不猴》獲獎。作品取意「非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽」的克己復禮精神，展現石猴雕刻樸實之美。作者巧妙運用石材三角體結構，掌握比例與造型，整體簡約流暢、意象明確，雖無華飾，卻蘊含深刻寓意與細膩美感，體現出「以簡御繁」的藝術高度。

此外，本屆競賽另選出優選六名：張五達、郭振輝、林榮山、嚴嘉貴、顏如美及郭展禓；佳作十三名：羅武雄、羅嘉昇、張五鎮、吳品誼、林柳松、陳麗萍、劉安正、王素霞、黃乙娟、何嵩森、蕭源松、林咏漮及黃美珠。今年亦新增入選作品30件。

全部得獎作品自即日起至11月16日止，於嘉義市政府1樓大廳中庭展出，歡迎市民朋友與石猴藝術愛好者踴躍參觀，感受嘉義獨有的工藝之美。

圖說：「2025嘉義市石猴雕刻徵件競賽」今日在嘉義市政府1樓大廳舉行頒獎典禮，。本屆競賽由88歲的資深石猴藝師陳壬癸以作品《財壽雙全》奪下首獎，作品以精湛刀工與細膩構思，獲得評審一致肯定。（照片：記者劉芳妃翻攝）