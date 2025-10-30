2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作 展現石猴工藝之美
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日至11月2日於嘉義市立博物館戶外園區展開，本活動串聯「大工藝嘉」展覽，藉由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓參觀民眾親見石頭成為活靈活現「石猴」的過程。
文化局謝育哲局長表示，嘉義石猴創作發展歷史已逾一甲子，透過在地藝師長年堅持與精湛傳承，嘉義市也因此享有「石猴的故鄉」美譽。此次現場創作活動共邀集30位藝師參與，每位皆為石猴雕刻界的佼佼者，歷年來在各屆石猴雕刻比賽中屢獲佳績。今年參與藝師年齡橫跨54至89歲，充分展現嘉義石猴藝術薪火相傳、世代共榮的精神。本活動全程採純手工雕刻，不得使用電動器械，展現藝師精湛的手作工藝。戶外創作現場不僅成為藝師相互切磋、交流的平台，也讓民眾能近距離感受傳統雕刻技藝的魅力與溫度。
「鏘！鏘！鏘！」藝師鏗鏘有力、鑿起鑿落的敲石聲，像極了打擊樂的節奏，時而清脆響亮、時而鈍厚沉靜；「素人藝術家」藝師們齊聚一堂，時而各自創作，時而討論交流，彼此在互動中觀摩與學習，分享經驗與樂趣，共同譜出桃城石猴的生命新樂章。
誠摯邀請市民朋友蒞臨現場，一同感受此起彼落、扣人心弦的敲擊聲，親眼見證石頭的蛻變過程，認識嘉義石猴的迷人風采，感受它專屬嘉義的獨特魅力。
圖說：「2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日至11月2日於嘉義市立博物館戶外園區展開，藉由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓參觀民眾親見石頭成為活靈活現「石猴」的過程，也讓民眾能近距離感受傳統雕刻技藝的魅力與溫度。（照片：記者劉芳妃翻攝）
其他人也在看
恐龍國際研討會召開！陸科學家預測：恐龍「復活」有望實現
大陸28日於上海舉行為期4天的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會，20多位全球頂尖古生物學家共同探討古生物學的突破方向與未來圖景。關於恐龍「復活」成為現場採訪焦點。中國科學院院士徐星表示，隨著現代生物技術的進步，未來有可能「製造」出活著的恐龍，儘管這些恐龍可能與古代的版本存在一些差異，但在外觀和行為上可能相似。中天新聞網 ・ 1 小時前
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
黃鐙輝談家庭和樂「吵架就給錢！」 蔡淑臻冷漠對「女兒」先認不溫柔
代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，今（28）日在台盛大首映。黃鐙輝無論在片場或宣傳時，都扮演著「暖男」角色，不時說笑話逗大家開心。他也分享家庭和樂秘訣：「這部電影會告訴你，不要自以為的對別人好，有時候可能是一種情勒反而會傷害人。」語畢又不改幽默本色補充：「有話就直球對決！吵自由時報 ・ 1 天前
金馬62評審團曝光！「台灣新電影褓姆」廖慶松領軍林嘉欣、黃信堯坐鎮
金馬執委會今日（10/28）公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。廖慶松從事剪輯工作超過五十年，1978年首度擔任剪輯指導作品《汪洋中的一條船》即獲金馬獎最佳劇情片肯定。八〇年代開始與台灣新電影健將侯孝賢、楊德昌、萬仁等密切合作，有「台灣新電影褓姆」之譽。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金士傑、黃秋生坐旁邊 黃鐙輝金馬入圍超佛系：不敢遐想
電影《左撇子女孩》今（28）日舉行首映記者會。導演鄒時擎率主演蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、趙心妍、張允曦（小8）與林嫣齊聚亮相。入圍本屆金馬男配角獎的黃鐙輝除了該片，也有演出舒淇執導的電影《女孩》，２部片更在同天上映。黃鐙輝笑說：「幾年前《美國女孩》與《金錢男孩》都有入圍金馬，我也都有演，所以以後什麼男孩、女孩電影可以都來找我，我是『入圍吉祥物』！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《國寶》登雄影衝觀眾票選第1 吉岡里帆「水啦」續戰東京影展
2025高雄電影節為期17天的影展活動圓滿落幕，總票房突破350萬元，2場「神祕場」更大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第1名；日本國民女神吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和劉冠廷一同展現台灣味。太報 ・ 14 小時前
啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬
為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。鏡報 ・ 8 小時前
WirForce2025表演與舞台活動搶先看，11月13日至16日台北花博登場
WirForce 2025秉持為玩家服務的精神，不斷聆聽社群的聲音，從玩家視角出發挖掘最有趣的玩法，力求打造最貼近玩家的遊戲盛會。今年一如既往為遊戲愛好者帶來大量豐富的內容，以更高密度的表演與全新活動，於11月13日至16日在花博園區打造滿足玩家全方位娛樂的專屬遊樂場！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 22 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 4 小時前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 4 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前