2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作 展現石猴工藝之美

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日至11月2日於嘉義市立博物館戶外園區展開，本活動串聯「大工藝嘉」展覽，藉由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓參觀民眾親見石頭成為活靈活現「石猴」的過程。

文化局謝育哲局長表示，嘉義石猴創作發展歷史已逾一甲子，透過在地藝師長年堅持與精湛傳承，嘉義市也因此享有「石猴的故鄉」美譽。此次現場創作活動共邀集30位藝師參與，每位皆為石猴雕刻界的佼佼者，歷年來在各屆石猴雕刻比賽中屢獲佳績。今年參與藝師年齡橫跨54至89歲，充分展現嘉義石猴藝術薪火相傳、世代共榮的精神。本活動全程採純手工雕刻，不得使用電動器械，展現藝師精湛的手作工藝。戶外創作現場不僅成為藝師相互切磋、交流的平台，也讓民眾能近距離感受傳統雕刻技藝的魅力與溫度。

「鏘！鏘！鏘！」藝師鏗鏘有力、鑿起鑿落的敲石聲，像極了打擊樂的節奏，時而清脆響亮、時而鈍厚沉靜；「素人藝術家」藝師們齊聚一堂，時而各自創作，時而討論交流，彼此在互動中觀摩與學習，分享經驗與樂趣，共同譜出桃城石猴的生命新樂章。

誠摯邀請市民朋友蒞臨現場，一同感受此起彼落、扣人心弦的敲擊聲，親眼見證石頭的蛻變過程，認識嘉義石猴的迷人風采，感受它專屬嘉義的獨特魅力。

圖說：「2025嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日至11月2日於嘉義市立博物館戶外園區展開，藉由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓參觀民眾親見石頭成為活靈活現「石猴」的過程，也讓民眾能近距離感受傳統雕刻技藝的魅力與溫度。（照片：記者劉芳妃翻攝）