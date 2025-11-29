2025嘉義花海生活節 回嘉漫步徜徉花海與樂聲中

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市年度最受矚目的城市花海盛會—《2025 嘉義花海生活節》，今(29)、明(30)二日，於玉山路底盛大登場。嘉義市林瑞彥副市長代表黃敏惠市長與張博雅資政及立委王美惠、立委張啓楷等多位民意代表和貴賓出席花海生活節啟動儀式，為兩日精彩的活動揭開序幕。今年以「回嘉看花」為主題，融合花海景觀、親子體驗、藝術裝置、市集選物與音樂表演，打造一場兼具觀光、文化與休憩的冬季特色活動。

林瑞彥副市長表示，感謝所有市民以及來訪的好朋友，也特別感謝農民與市府同仁的努力，成就今年28公頃的花海景觀。林瑞彥副市長指出，花海生活節結合了親子市集、樂團表演與裝置藝術，期待大家能在此享受親子的樂趣和精彩的表演。林瑞彥副市長同時呼籲民眾響應永續發展，盡量自備餐具以減少碳排放，並鼓勵大家多搭乘大眾交通工具，以實際行動為環境保護盡一份心力。林瑞彥副市長提到，花期結束後，百日草、波斯菊及向日葵將回歸土地化作春泥，持續滋養環境，讓城市永保美麗與永續。

建設處長呂獎慧表示，今年活動特別強化親子主題，推出多元節目與互動體驗，包括魔術秀、泡泡秀、帶動跳、氣球秀及太鼓遊行等連續演出，讓孩子能安心觀賞、盡情投入。闖關遊戲設有多道跑跳與解謎任務，鼓勵孩子探索、釋放活力，並每日限量提供 500 份闖關好禮，增添互動樂趣。工作坊活動則涵蓋蠟線手繩製作、花果茶調配與香氛擴香瓶創作，大小朋友皆可帶走專屬作品，留下美好回憶。

建設處表示，活動以廣植28公頃大面積花海佈景，搭配主題元素的多座大型裝置藝術，營造既適合漫步欣賞又適合拍照打卡的夢幻場域。白天能沉浸在繽紛花卉的美景中，夜間燈光亮起後，又呈現截然不同的浪漫氛圍，為市民與旅客提供全新視覺體驗。舞台演出邀請多組人氣樂團登台，包括深受年輕族群喜愛的芒果醬、旺福等卡司，於兩日活動中輪番帶來熱力滿滿的音樂表演。期望藉由音樂將城市活力推向高峰，讓旅客在花海與旋律中共享美好夜晚。

今年活動更集結超過百攤市集，內容涵蓋花語選物、香氛手作、甜點飲品及精選美食，讓民眾在花海間享受如微度假的逛街氛圍。展區規劃完善動線與休憩區，並提供免費接駁服務，方便遊客輕鬆移動。嘉義花海生活節不僅是賞花盛會，更打造友善親子的共享空間，讓家庭在花海中留下美好時光。

「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日熱鬧開展，全市化為展場，串聯城市各角落的風景與故事。活動期間將推出嘉義大舞台演出、品牌市集、走讀活動、工作坊及親子課程等豐富內容，白天夜晚皆有精彩亮點。誠摯邀請大家於12月12日一起來「+1」，共同見證幸福城市的新篇章；邀請全台朋友走進嘉義，用雙腳探索、用心感受「嘉義式」的美，深度體驗嘉義的城市魅力。

