2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽 13國選手齊跑

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天在嘉義市立KANO棒球場熱情登場／嘉義市府提供





「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今（30）日上午在嘉義市立KANO棒球場熱情登場，嘉義市長黃敏惠親自到場為各位選手加油打氣，賽事自清晨6時正式鳴槍起跑，共吸引來自13國、54名國際選手，共1,611名國內外優秀跑者齊聚嘉義市。

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天在嘉義市立KANO棒球場熱情登場／嘉義市府提供

黃敏惠表示，雙潭馬拉松菁英賽是「菁英中的菁英」之爭，有嚴格的成績門檻，賽道通過世界田徑總會全馬、半馬認證，以及國際馬拉松暨公路跑協會（AIMS）丈量認證，使賽事與國際接軌。同時導入永續理念，向亞太超馬賽事聯盟申請永續銅標，展現環境友善、健康韌性的城市價值。

廣告 廣告

黃敏惠感謝各協力單位支持，特別是跨縣市警局合作、超過160位專業裁判與志工團隊共同努力。期望透過這場精彩的菁英賽，進一步帶動嘉義市的運動經濟，黃敏惠也為所有選手加油打氣，祝福大家取得最好的成績，讓賽事圓滿成功。

教育處長郭添財表示，本次賽事共吸引來自13國、54名國外選手參賽，使嘉義市的國際能見度再度提升。全程競賽也已向中華民國田徑協會提出成績認證，並依協會指導辦理各項技術作業，確保跑者在最具專業、安全且符合國際規格的環境中競賽。

教育處表示，雙潭賽道串連蘭潭與仁義潭，賽事共分為全馬男、女子組與半馬男、女子組，總獎金高達 104 萬 6,000 元，並已完成國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）會員賽事登錄，賽道路線亦依國際標準精準丈量並取得正式認證。

此外，本賽事也已向亞太超馬賽事聯盟（AOUA）申請運動永續標籤，預計可達成永續銅標標準。賽事從規劃、執行到後勤維護皆導入永續原則，呼應城市博覽會強調的城市韌性、環境友善與永續發展概念。

更多新聞推薦

● 蘆竹地下工廠大火釋放大量黑煙 環保局啟動空污緊急應變