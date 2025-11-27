2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽11/30鳴槍！16國頂尖跑者匯集，競逐極速榮耀巔峰

【民眾新聞網方健龍綜合報導】由嘉義市政府主辦、全台跑者引頸期待的年度新秀賽事跑界盛宴「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」，將於2025年11月30日震撼登場！本屆賽事的全馬（42.195 km）與半馬（21 km）賽道均以最高標準通過AIMS國際賽道認證，正式與世界接軌。屆時，全台百傑高手與來自國際16個國家頂尖跑者將齊聚嘉義市，以嘉南平原之風、雙潭山水之勢，展開一場追逐巔峰、挑戰自我的榮耀之戰。這不僅是一場競賽，更是跑者榮耀感與嘉義市城市光榮感交織的史詩級舞台。

嘉義市政府表示，「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」賽道通過國際馬拉松暨公路跑協會（AIMS）認證，正式成為會員賽事。AIMS認證賽道採精密科學丈量，使跑者完賽成績具備國際效力，並可被世界級紀錄正式承認。台灣獲得AIMS認證的賽事相對稀少，本屆賽事更同步登上AIMS國際馬拉松暨公路跑協會季刊「Distance Running」，象徵嘉義市與國際跑界正式接軌、躍升全球矚目的城市級運動品牌。

本屆「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」全馬及半馬路線，均經由具資格的AIMS丈量員進行標準化測量，賽道精準度達到小數點後四位。嘉義市政府指出，成功取得AIMS認證，代表嘉義市史上首次有馬拉松賽事達到國際級標準，這不僅象徵嘉義城市運動力高度躍升，更是推動在地賽事邁向國際的重要里程碑。

嘉義市政府強調，國際認證的取得將有助於吸引更多國內外跑者參賽，提升嘉義市路跑能見度，促進城市體育與觀光雙軌發展，未來也將持續維持認證規格、提升賽事品質，讓更多跑者把「嘉義雙潭馬拉松菁英賽」視為年度必跑指標賽事，讓嘉義市運動品牌站上國際舞台。

今年賽事吸引眾多具世界級競速實力的菁英跑者報名參戰，爭奪象徵速度王者的榮耀桂冠。賽道以仁義潭、蘭潭湖光山色為背景，晨曦破曉後自日出起跑，跑者將在大自然的能量與城市喝采中奔馳，奔向極限、奔向榮耀、奔向屬於嘉義市與跑者共同書寫的里程碑！

《圖說》「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」賽道通過國際馬拉松暨公路跑協會（AIMS）認證。（圖／嘉義市政府提供）