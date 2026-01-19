2025嚇出冷汗守住41萬輛 龍頭和泰點火：2026車市要上衝44萬輛

補助延續、促銷助攻，加上需求回補，和泰預測，台灣車市買氣逐步回溫，2026年市場氣氛明顯比去年更熱。

走過關稅不確定、買氣曾一度急凍的2025年，台灣車市終於看到回溫訊號。在景氣回穩、補助政策延續與需求回補帶動下，2026年汽車市場氣氛轉向樂觀。車市龍頭和泰汽車率先給出明確方向，預估全年總市場有機會上看44萬輛，車市重新回歸穩定的跑道。

回顧2025年，台灣車市其實一度走得相當驚險。川普關稅與貿易政策衝擊，讓國內消費信心轉弱，年中一度瀰漫「買車先等等」的觀望氛圍，市場甚至悲觀看待全年銷量恐跌破40萬台，創下近年新低下，第四季情勢迎來逆轉，政府新購小客車貨物稅減免5萬元、汰舊換新補助5萬元，加上年底促銷全面開打，成功將買氣拉抬了回來。

最終，2025年台灣全年汽車總市場繳出414,436輛的成績，雖然較去年同期下跌，但在高度不確定的環境下，已經充分展現市場基本盤的韌性，也為2026年鋪好回溫的起跑道路。

進入2026年，和泰汽車分析，整體環境相對友善。全球景氣逐步回穩，台灣經濟則持續受惠於半導體與AI人工智慧應用需求強勁，出口動能穩定成長。內需方面，政策工具仍在，加上先前被遞延的購車需求繼續回補，車市氛圍明顯比去年熱烈。和泰評估，在「景氣回穩＋政策延續＋需求回補」三股力量疊加下，2026年全年總市場有機會挑戰44萬輛。

TOYOTA、LEXUS、HINO三品牌，讓和泰汽車2025年市占近4成，也成為和泰看好2026年車市續溫的最大底氣。圖／和泰

龍頭動向，往往是市場的晴雨表。和泰旗下TOYOTA、LEXUS與HINO三大品牌，在2025年合計登錄160,146輛，市佔率拉升至38.6%，連續24年穩坐台灣車市冠軍外，更寫下近16年來的最佳市佔表現。也就是說，去年幾乎每賣出10台新車，大概有4台來自和泰旗下品牌。

展望2026年，和泰設定了相對務實的成長目標。三品牌合計挑戰16.5萬輛，市佔率預估約37.5%。在總市場放大的情況下，即便市佔率小幅回落，整體銷量仍可持續站穩高檔。

整體來看，2026年的台灣車市不再是急凍後的反彈行情，而是回到較健康的節奏。對消費者而言，選擇變多、促銷仍在；對車廠來說，則是考驗產品力與品牌經營的關鍵年。市場能不能回升到44萬輛，仍有變數，但至少和泰看法明確：車市，已走出低潮。



