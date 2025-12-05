2025國家人才發展獎 群亞國際公司榮獲傑出個案獎





2025勞動部國家人才發展獎分5個組進行評選，選出16個績優單位，由行政院院長卓榮泰頒獎表揚。由勞動部勞發署雲嘉南分署推薦的群亞國際公司，以「AI驅動・創視未來」人才培育計畫獲得評選團肯定而榮獲傑出個案獎。雲嘉南分署長劉邦棟表示，此次群亞公司獲獎，不僅肯定該公司在AI與職訓結合的創新模式，也是雲嘉南分署長期推動產訓連結、落實創新教學的優異成果。

國家人才發展獎是鼓勵國內各機關團體及企業，循序推動人力資源發展品質持續改善機制，產生外顯的示範效益，帶動人才投資風潮與學習風範，扎實我國人才發展品質，堅實企業人力資本，提升國家整體競爭力。2025國家人才發展獎，分大型企業獎、中小企業獎、機關團體獎、非營利團體獎及傑出個案獎等5組進行評選，選出大型企業獎及傑出個案獎各5名，其餘3組各2名公開表揚。

劉邦棟分署長表示，2025勞動部國家人才發展獎，傑出個案獎獲獎名單為凱基商業銀行、裕元花園酒店、群亞國際公司、漢來美食公司、慶鴻機電工業公司。群亞國際成功打造AI驅動・創視未來的新媒體影音人才培育模式，以生成式AI整合影音製作流程，結合新人3支箭與3階段學習移轉機制，有效提升工作效率逾60%，並顯著縮短學用落差，優異成果獲得肯定。

劉邦棟分署長說，群亞國際也榮獲TTQS銀牌與勞動部職前訓練評鑑5顆星肯定，課程更獲iCAP職能導向認證，成為全國影視剪輯訓練的重要標竿。此外，群亞公司推動築夢公益微電影拍攝計畫，讓學員以影像關懷地方議題，12年來已培育超過1200名影音人才，產出60部微電影，就業率高達95%。

群亞國際已轉型為全台少數具備完整影音職能模組的訓練機構，並積極導入ChatGPT、Midjourney等AI工具，協助學員從腳本企劃到影像生成都能掌握即戰力。群亞國際表示，獲獎微電影《阿嬤的陽春麵》與《築進‧愛》都是學員們的創作成果。劉邦棟分署長說，該分署會持續協助轄區企業建立完善訓練制度，提升人力培育品質，強化雲嘉南地區的產業基礎。

