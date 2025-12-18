2025國家公園及風景區減塑調查 自然環資：九成六民眾願意配合減塑（涉己新聞）
自然保育與環境資訊基金會（自然環資）昨（17）日召開記者會，公布7～10月國家公園與風景區減塑調查結果，調查顯示國家公園及風景區仍有部分情形未遵照現行法規，如陳列一次性旅宿備品等。而高達96%受訪民眾表示，願意配合更為嚴謹的減塑措施。自然環資呼籲，國家公園、國家森林遊樂區應於2030年起，禁止非必要一次性製品的採購、販售與利用。
國家公園減塑精進指引滿三年 落實狀況如何？
為避免塑膠垃圾污染，內政部國家公園署於2022年推出《國家公園減塑精進指引》，至今已滿三年。自然環資於今（2025）年7～10月進行國家公園及風景區減塑調查，邀請民眾造訪各國家公園、國家森林遊樂區時，填寫問卷回報實際經驗，檢視指引落實情形。調查共收集351份有效問卷，回報地點涵蓋國家公園／國家自然公園10處、國家森林遊樂區19處，共29處。主要調查項目包含販賣部、飲水機、步道垃圾桶、旅宿備品共四大項，共收集351份有效問卷。
調查結果發現，仍有業者違反現行法規：224則住宿旅客回報中，有7%（17則）旅宿業者仍於房內陳列一次性旅宿備品。此外，有14%填答者回報，園區販賣部免費提供購物用塑膠袋。對此，自然環資議題部專案經理曾子郡呼籲，法規雖未將國家公園及風景區販賣部納入限用對象，但國人自備購物袋意識已高，希望環境部盡速修法，環境部資源循環署組長陳彥男現場回應將再研議。
《國家公園減塑精進指引》內容包括強化園區內塑膠污染監測、透過環境教育與解說活動宣導減塑、要求園區內契約廠商納入減塑措施等。內政部國家公園署科長鄭凱方向記者表示，指引雖無對外公開，卻是署內必須遵守的內部規範，而國家公園署每年也會舉辦考核來維持指引的約束力。
塑膠進山林 野生動物及人類排遺皆檢出塑膠微粒
鄭凱方指出，國家公園署於2023年開始，檢測野生動物排遺中塑膠微粒含量，發現鼬獾、白鼻心、麝香貓、歐亞水獺等都有檢出塑膠微粒，其中針對水體、空氣、魚類等調查亦有檢出，顯示塑膠微粒污染已遍佈在大氣及水體環境中。
根據台大公共衛生學院環科所教授鄭尊仁研究團隊於12月發布的最新研究，台灣成人的每日糞便內約有1500顆25微米的塑膠微粒。自然環資表示，國家公園及風景區應率先於範圍內落實內用全面使用環保餐具，既可顧及遊客健康，亦能減少垃圾處理負擔。鄭凱方在簡報時也回應，國家公園署會持續推展減塑工作。但須更上位的環境部提出國家整體政策作為推動依據。
自然環資：2030起園區內應禁止一次性製品採購、販售與利用
針對飲用水來源取得，有高達92%的填答者表示願意使用飲水機，但自然環資實地走訪發現，有些服務站受限於沒有自來水管線等因素，無法裝設落地型飲水機。國家公園署、林業保育署、資源循環署皆表示會持續監督與改善。
另外，自然環資也指出步道垃圾桶有垃圾散逸的問題，國家公園署回應，玉山塔塔加地區已於2025年全面移除戶外垃圾桶，其他國家公園亦將逐步撤除步道垃圾桶；農業部林業保育署組長李允中則表示，已開始將原有戶外垃圾桶汰換為防猴、防熊的專利垃圾桶，且以不新設垃圾桶為原則，預計於2026年全面置換完畢。
自然環資基金會呼籲，國家公園、國家森林遊樂區應於2030年起，禁止非必要一次性製品的採購、販售與利用。國家公園署表示，樂意進行園區內健康友善餐廳的倡議；陳彥男則表示，今年透過減量里程碑許願池收集近5000筆意見回饋，顯示大部分民眾提到須加強自備的觀念，後續也會再與相關主管機關討論、評估如何推動一次用產品的減量政策。
