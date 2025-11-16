2025國家地理雜誌野生動物路跑登場 5千跑者齊聚十三行為大冠鷲而跑！

活動以台灣淺山守護者「大冠鷲」為主題，結合考古遺址與生態保育。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025國家地理雜誌野生動物路跑16日在新北十三行博物館登場，逾五千名跑者以「大冠鷲」為主題，沿八里左岸以行動支持淺山生態與野生動物保育。活動結合考古遺址、人文景觀與環境教育，讓路跑成為串連文化、運動與永續的公民參與。現場也透過各式互動攤位，將環境教育融入日常，形成充滿活力的保育行動場域。

2025國家地理雜誌野生動物路跑於新北市十三行博物館熱烈開跑。(記者羅國嘉攝)

「2025國家地理雜誌野生動物路跑@八里十三行」由《國家地理》雜誌總編輯李永適、新北市立十三行博物館館長羅珮瑄及百靈佳殷格翰總經理邱建誌等貴賓共同鳴槍啟動。賽事規劃10公里挑戰組與5公里體驗組(含親子組)，自博物館陽光廣場出發，路線串連新北考古公園、挖子尾自然保留區與八里左岸。跑者可在奔跑間飽覽河海、濕地與綠蔭景觀，也能切身感受「天空守護者」大冠鷲棲地所在的淺山生態環境。現場更集結台灣猛禽研究會、台灣黑熊保育協會等多個保育團體設攤，讓活動成為融合運動、生態教育與親子同樂的嘉年華，使保育理念自然融入民眾生活。

十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行遺址見證人類與土地的長久互動，很高興能與《國家地理》合作，將考古場域轉化為生命教育現場。此次路跑不僅是為大冠鷲而跑，更是為與環境永續共生而跑，希望透過跨界合作，讓民眾理解守護文化資產與自然生態同樣重要，都是留給下一代的珍貴禮物。

《國家地理》雜誌總編輯李永適則說，「Run for Wildlife」的核心精神是將保育議題轉化為貼近生活的行動，感謝跑者共同凝聚守護力量，也感謝十三行博物館提供兼具歷史與自然特色的場地，讓這場為猛禽而跑的活動更具深度。

