2025國家攝影文化中心典藏展 16位代表性攝影家作品登場

前輩攝影家張才〈黃包車與電車〉以寫實鏡頭凝視日常生活，展現素樸且敏銳的視角。（國家攝影文化中心提供）

國家攝影文化中心推出年度典藏展「2025國家攝影文化中心典藏展」今（10）日舉行開幕式，資深攝影家莊靈、參展藝術家張蒼松及楊順發等均出席。展覽以「敘事的向度」、「時代的側寫」雙子題，藉由攝影的敘事及創作者觀點，擇選16位代表性藝術家作品，呈現典藏的豐富與多元面向。

國家攝影文化中心成立5年來累積13722件典藏品，此次典藏展從「敘事」和「觀點」2個角度切入，看見攝影家如何透過影像，說出不同時空下屬於臺灣的故事。以攝影家七等生、郭英聲、蔡明德、張乾琦等臺灣重要攝影家作品，表現、見證與反思文化的光影足跡，同時探問影像如何與歷史、個體、社會對話。

廣告 廣告

策展人傅遠政特別介紹今年是攝影家吳紹同誕辰100年，首次展出吳紹同從上海到臺灣留下的作品，並且感謝為攝影家張才拍攝紀錄片的導演王耿瑜蒞臨現場，以及綠色小組提供街頭紀錄影像，為展覽提供照片之外立體的文化視野。

「2025國家攝影文化中心典藏展」展出張乾琦作品《鍊》。（國家攝影文化中心提供）

策展人林學敏表示，探討攝影如何用另一個角度看見我們的時代和世界，呈現主流敘事之外、真切而重要的故事。攝影家以身體和行動介入社會現場，以獨特的視角補述社會的另一個面向，讓觀眾重新看見臺灣歷史的複雜與美麗。

攝影文化中心說明，「敘事的向度」展區由前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間，開展出現代思潮下的心境影像獨白，以及攝影者身處新聞事件現場，鏡頭直擊關切現實的勇氣。3種不同的向度，亦表現臺灣社會走過寫實的素樸、現代的蛻變，以及見證反思的光影足跡。

「時代的側寫」展區進一步探問影像如何與歷史、個體、社會對話，透過「鏡頭的移轉」、「生命的表情」與「消失的風景」等3個子題，開展在當代藝術語境之中，身處檔案與影像之間的多重可能，攝影既是現實的紀錄，也是觀看方式的選擇，既凝縮歷史，也開放未來。

「2025國家攝影文化中心典藏展」自即日起至2026年5月24日在國家攝影文化中心臺北館展出，相關展覽及推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網查詢 https://ncpi.ntmofa.gov.tw 。

更多鏡週刊報導

古天樂與「徒弟」合體終結多年恩怨 經典港劇《尋秦記》登大銀幕

邱垂亮紀錄片《南半球最璀璨的星星》 導演因一句話接下拍攝

《冰封的記憶》重返二戰西伯利亞戰俘營 叩問台灣主體性與認同矛盾