2025國家藥科獎得獎名單公布 生醫產業創新成果受肯定

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】衛生福利部與經濟部今（18）日於國家生技研究園區共同舉辦「2025國家藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，頒發藥品類、醫療器材類及製造技術類金、銀、銅質獎共13個獎項，表彰得獎者在研發領域的卓越成就，展現我國生技醫藥產業的創新能量與國際競爭力，並期望透過持續支持與推動，促進產業蓬勃發展，攜手共創臺灣生技醫藥品牌新價值，朝向「健康台灣」的目標穩健邁進。

衛生福利部與經濟部昨(18日)於國家生技研究園區舉辦2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮。（圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供）

今年共有44件申請案參賽，涵蓋癌症新藥、智慧醫療器材及創新製造技術等多元產品，經過初、複審等嚴謹的評選後，最終有13件榮獲國家級獎項，包括「藥品類」銀質獎2件、銅質獎2件（金質獎從缺）；「醫療器材類」金質獎1件、銀質獎2件及銅質獎3件；「製造技術類」金質獎1件、銀質獎1件及銅質獎1件。

恭喜以下獲獎者 :

藥品類 銀質獎 聖安生醫股份有限公司「三特異性雙免疫檢查點T細胞銜接抗體抗癌新藥SOA101」

三特異性抗體SOA101可鎖定實體腫瘤細胞表面的PD-L1與HLA-G雙免疫檢查點，有效改善腫瘤微環境並克服抗藥性。

藥品類 銀質獎 順天堂藥廠股份有限公司「順天堂臺灣清冠一號濃縮顆粒」

成功將「湯劑」轉換成「濃縮顆粒劑型」（日服量僅20克），兼具適口性與服用便利性，用於治療外感時疫(如COVID-19)。

藥品類 銅質獎 欣耀生醫股份有限公司「SNP-6系列代謝功能障礙相關脂肪性肝炎新藥」

多機轉之代謝功能障礙相關脂肪性肝炎新藥，能同時抑制肝臟脂肪累積、抗發炎、抗纖維化及調控免疫反應。

藥品類 銅質獎 長聖國際生技股份有限公司「CAR001 -異體移植 mRNA 基因轉殖的多靶向 CAR-γδT 細胞治療實體腫瘤」

異體、非病毒 mRNA 編輯的多靶點免疫細胞療法，專為難治型實體腫瘤設計，如大腸直腸癌、三陰性乳癌、膠質母細胞瘤及非小細胞肺癌等。

醫療器材類 金質獎 仲智數位健康股份有限公司「人工智慧胰臟癌輔助偵測系統-PANCREASaver 助胰見」

全自動 AI 輔助胰臟癌偵測系統，能自動檢測電腦斷層影像是否有胰臟癌並指出腫瘤位置，提升早期胰臟癌的偵測率。

醫療器材類 銀質獎 全球安聯科技股份有限公司「骨水平系列翼骨植體」

專為上顎骨量不足或高齡患者設計人工牙根，創新利用翼骨區固定，免補骨即可實現立刻負重與全口重建，顯著縮短療程與提升穩定性。

醫療器材類 銀質獎 能資國際股份有限公司「可攜式X光機與院外投射輔具整合系統」

結合高機動影像設備，多角度投射輔具及AI肺部病徵辨識模組之整合型可攜式放射診斷系統，提供創新的在宅、行動及遠距醫療模式。

醫療器材類 銅質獎 睿傳數據股份有限公司「天秤肺影」

肺癌篩檢AI輔助判讀系統，整合判讀、追蹤比對與自動報告功能，有效提升早期診斷率，顯著縮短判讀時間，強化臨床效率。

2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮，經濟部龔明鑫部長、衛生福利部莊人祥次長出席，與貴賓、得獎代表大合照。（圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供）

醫療器材類 銅質獎 新穎生醫股份有限公司「遠腎佳 DNlite 檢測」

透過非侵入性尿液檢測，有效預測糖尿病患者5年內腎功能惡化風險，協助糖尿病患者的個人化照護與早期醫療介入。

醫療器材類 銅質獎 亞果生醫股份有限公司「亞比斯．可拉 膠原蛋白眼角膜基質」

利用獨特技術去除豬角膜免疫原，保留天然膠原蛋白支架，提供創新眼角膜補綴的修復材料，有效解決捐贈角膜稀缺問題，促進醫療可及性。

製造技術類 金質獎 台灣創新材料股份有限公司「生物製藥高效能下游純化之新型 DuloCore 巨孔層析膠體」

克服傳統層析膠體孔徑小、質傳效率低的限制，提升純化載量、貫流，應用於蛋白質藥物、病毒載體、mRNA等關鍵生物製劑之純化。

製造技術類 銀質獎 百歐精準生物醫學股份有限公司「腸安適 -腸道微菌叢檢測與分析」

結合次世代定序與AI智能菌相分析平台，以高解析度檢測糞便樣本中的腸道微生物組成，全面評估腸型、腸齡、有益菌與致病菌，進行疾病風險預測。

製造技術類 銅質獎 凌陽科技股份有限公司「樂芯生物晶片檢測平台」

涵蓋生物檢測晶片、手持式檢測設備與自動化分析儀，適用於核酸、蛋白質與微生物快速檢測，具高靈敏、輕便與低成本等優勢。

國家藥物科技研究發展獎將持續秉持「藥物領航 躍升國際」的目標，促進藥品及醫療器材的科技研發，引領生醫產業發展茁壯，協助推動賴總統「健康台灣」的政策「讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱臺灣」之願景。

