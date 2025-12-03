2025國家MRT搜救犬最高等級認證 台中搜救犬 Uno、Ring 通過認證

台中市政府消防局搜救犬隊再次寫下光榮紀錄！領犬員洪瑞宏與搜救犬Uno、領犬員張憲騰與搜救犬Ring兩組搭檔，在日前由內政部消防署於竹山訓練中心舉辦的「2025年國家MRT(Mission Readiness Test) 搜救犬救援能力認證活動」中，雙雙順利通過認證。這項被譽為全台最高等級、最貼近真實災害場景的搜救犬檢測，不僅驗證台中搜救犬隊的專業實力，更展現他們將是未來國際人道搜救領域中不可或缺的關鍵力量。

（如圖）領犬員洪瑞宏與搜救犬Uno順利通過認證

消防局指出，MRT認證是國內搜救犬界的最高標準，此次活動包含來自台灣 18組、日本2組，共20組頂尖搜救犬隊伍參與，競爭與技術交流熱度空前。這場高強度的認證完整模擬複合式災害現場的嚴苛條件，在36小時連續任務中，領犬員與搜救犬必須在日夜交替的極端環境下執行任務，考驗內容涵蓋五大關鍵災害場景模擬：大面積搜索(Wide Area Search) 、建築物崩塌(Collapsed Structure)、戰術規劃與指揮 (Tactical Planning)、犬隻急救(Canine First Aid)及體能與服從性(Endurance and Obedience)；每項環節都是對領犬員專業知識、體能耐力，以及人犬之間信賴默契的極限挑戰。

面對如此嚴苛的挑戰，台中消防搜救犬隊再次展現其平時訓練的紮實成果。兩組搭檔皆以其穩定、冷靜的專業表現，順利通過認證，證明台中消防搜救犬隊具備隨時投入國際級人道救援任務的能力。搜救犬隊的成功絕非偶然。每次成功的救援與認證的通過，都建立在領犬員長年耐心訓練、陪伴與信任建立的基礎之上。