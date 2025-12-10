2025國泰卓越獎助計畫 帶動社會正向改變

記者湯薇薇／臺北報導

國泰公益集團落實「培力」永續主軸，日前旗下3大基金會聯合舉辦「2025年國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，為優秀青年提供資金支持。今年從460件申請中，甄選出132組獲獎對象，合計頒發926萬元獎助金，持續以教育帶動社會正向改變。

國泰獎助學金始於1980年，46年來未曾中斷，截至目前，累計獎勵優秀學生18988名，發放獎學金總額逾2.38億元。「2025年國泰卓越獎助計畫」分爲3大類別，覆蓋多元需求。「特色獎助類」聚焦ESG公益領域，鼓勵學子針對環境永續、教育社區發展、防詐拒毒等議題提出利他提案，28組獲獎團隊最高可獲20萬元資助；「卓越學子類」扶助家境清寒且學業優異的高中職學子，100名獲獎者各得5萬元，掃除求學後顧之憂；「卓越紀錄獎」鼓勵2024年獲獎團隊分享實踐歷程，4組團隊分獲3－5萬元獎金。

廣告 廣告

頒獎典禮上，多個獲獎項目展現青年創意與社會責任。開場的「請問芳名人聲樂團」來自臺東，融合原住民族、客家及臺語民謠，計畫將臺灣多元族群歌謠推向國際；跨校團隊「撐傘者後盾」關注「年輕照顧者」困境，通過入校宣講喚起社會關注。

科技賦能類項目備受矚目：「修蛋吉咧」志工團為偏鄉小學設計沉浸式科技課程，「羅伯特之家」讓高齡者參與機器人設計，長庚大學學生開發合球AI教學系統推動體育平權；環境領域則有廢棄食材製作能量棒、空拍機協助海洋淨灘等創新方案。

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，國泰期許成為青年解決社會議題的引導者，集團相關負責人親臨典禮，也彰顯對青年培力的重視。未來國泰將繼續以獎助計畫為橋樑，成為青年成長堅實後盾，攜手創造更多社會價值。