2025國片票房增2.71億 3國片獲大航海計畫補助

（中央社記者王心妤台北21日電）2025國片賣出新台幣9.46億元，較前一年增2.71億。文化部今天宣布首波「大航海計畫」，長片輔導金國際旗艦組將補助3部國片，包含程偉豪「瘋子蝦夫」、林君陽「甘露水」等。

文化部長李遠表示，在台灣做電影的人都樂觀又爭氣，曾有每年國片產製沒超過10部的黑暗時代，也有疫情期間票房腰斬的低潮，但台灣電影人仍相當積極，文化部能做的就是政策支持，「一條龍」的從劇本開發補助、長短片輔導金、國片行銷、映演獎勵等，協助產業挖掘創意與人才、提升產製質量到拓展市場，還有造勢活動、文化幣加碼等方式，達成國片佔整體市場達11.75%規模，文化幣也貢獻近億元票房成績。

文化部的「大航海計畫」盼藉擴大國際合製、合資，以及國際人才、技術的交流，計畫先由文策院去年上半年推「台灣故事開發國際合作計畫」，補助最高新台幣600萬元，鼓勵好故事有更多資源進行田調及孵化。

文化部透露，首年開案就有52案提出申請，最後選出5案，結合美國、韓國、匈牙利等國知名編導與製片參與。李遠說：「可見台灣不缺故事。」並允諾，今年將繼續補助更多故事進入開發。

去年下半年還有文化部推出長片輔導金「國際旗艦組」，每案補助最高新台幣1億元，從開發初期即導入國際市場思維，並透過引進國際資金及人才分散市場風險、提高作品國際關注度。

「大航海計畫」獲選作品包含票房破億監製金百倫、程偉豪，與導演殷振豪再度攜手，匯集台、韓重量級明星卡司陣容，以台灣龍蝦場大叔勇闖北韓，展開新奇瘋狂之旅的冒險動作喜劇「瘋子蝦夫」。

另外由「茶金」導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，描述台灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難的一段動人心弦的故事「甘露水」。

還有電影「孤味」監製劉宛玲、導演許承傑聯手打造台灣版英雄宇宙，首度以台灣民間傳說為核心，集結「虎姑婆」、「好鼻師」、「白賊七」等經典人物對抗超自然陰謀的「變形者集結：虎姑婆」。（編輯：龍柏安）1150121