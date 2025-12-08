2025國產牛肉暨鮮乳行銷 臺南好味全民開動

記者王勇智／臺南報導

臺南國產牛肉與鮮乳向來以新鮮與高品質聞名全臺，為進一步推廣在地頂級畜產品，臺南市政府將於12月14日在善化啤酒廠盛大舉辦「牛仔沖沖滾－2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」。人氣清燙牛肉湯名店將集體到場開鍋，並首次加入鮮乳與羊肉等多元畜禽產品展售，打造前所未有的在地食材饗宴。

臺南市政府今（8）日舉行「牛仔沖沖滾－2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」記者會，維悅酒店主廚謝思欽與市長黃偉哲現場示範DIY最道地的臺南「清燙牛肉湯」，熱湯一沖、鮮肉瞬間轉粉紅，現場香氣四溢令來賓食指大動。黃偉哲熱情邀請全國民眾一起到臺南「喝好湯、品好乳、買好貨」，保證大呼值得、滿載而歸。

臺南市農業局表示，今年活動規劃豐富，將有清燙牛肉店家(阿裕、鴻牛、和味、及蠻牛)設攤再現清燙鮮滋味，還有五花馬水餃館以國產牛肉製作人氣美食－牛肉餡餅，且首次納入羊肉、羊乳及其他畜禽品展售，一次滿足民眾舌尖味蕾。活動當天消費可集點，滿100元集1點，完成指定任務(現場加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號及消費集2點) 就可領取清燙牛肉湯50元折價劵(限量1千份)，現場購買牛肉湯時可折抵50元。

農業局指出，活動當日規劃2場次的「Moo Moo輕黏土體驗」，是喜歡輕黏土親子互動的大小朋友們不能錯過的。為給予民眾對牛肉及鮮乳有新的認識，將由知名產地記者陳志東主講「品飲6款乳品 認識臺灣酪農業」及「牛肉湯最佳部位解析」，邀請民眾當日一起來上食農學堂！

而善化啤酒廠配合當日活動也有限量芒果啤酒免費試飲，現場「Moo Moo市集」則集結臺南市優質畜禽業者生產的各種畜禽產品，還有在地青農所產的農產品，以及通過臺南市「南得極品」標章評鑑的特色農產品，不但好吃又好買，消費滿100元集1點，集滿3點還可參加戳戳樂，多項好禮讓民眾戳中帶回家。（喝酒不開車 安全有保障）