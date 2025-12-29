2025國際十大事件／川普關稅戰撼動全球 美中日角力牽動台灣

記者林浩博／整理報導

動盪混亂的2025年邁入尾聲，當中大國博奕牽動台灣命運；包括美國「非傳統」總統川普4月發動全球關稅戰，各界關切10月底「川習會」台灣是否成籌碼；日本新科首相高市早苗11月的「台灣有事」說法引爆中日緊張。國際局勢也變幻莫測，川普自誇終結全球8場衝突，但外界都有所懷疑。此外，天災人禍依舊不斷，亞洲接連颱風、地震，12月澳洲恐攻震撼。底下三立新聞網就為您統整這一年全球十起驚心動魄的新聞大事。

美國總統川普於4月突宣布對全球的對等關稅，亞洲淪為重災區。

「非傳統」川普回鍋白宮 關稅戰撼全球

川普自年初二度上台，他「非傳統」的執政作風變本加厲，４月的全球關稅戰更是震撼各界。仰賴出口貿易的亞洲淪為重災區，中國成為最大箭靶，但台灣也難逃此劫。

台灣一開始被宣告課徵32%關稅，而關稅數字的算法卻是出奇潦草，只是把一國對美貿易順差，除以該國對美貿易總額，再除以二。分析痛批川普的19世紀保護主義思維，正在破壞當今全球貿易秩序，美國消費者所承擔的通膨壓力，也會因通膨加劇。

專家一語成讖，美國民眾陷入「負擔力」危機，民生價格攀高，一般人無力負擔。川普以關稅當作施壓他國工具，他的關稅政策卻也多次髮夾彎，11月自行調降200項食品關稅的決定，就被外界廣泛認為是因應通膨民怨。尤其民主黨利用選民對關稅的不滿，接連在紐澤西州、賓州與紐約市的首長選舉得勝，如果此趨勢不變，川普所屬共和黨恐怕會在2026期中大選慘遭血洗。

華府波多馬克河的美航客機墜毀殘骸。（圖／翻攝自X平台 @fl360aero）

機瘟也跨年？美國連發兩空難 印度飛機墜宿舍

2025開年不順，不只有川普所引發的全球政治與經貿混亂，還延續了2024年底的空難頻傳。1月29日，一架美航客機與黑鷹直升機在華府上空相撞，釀成67人罹難，當中20名滑冰選手、教練及家屬無人生還，包括世界冠軍和後起之秀，全球滑冰界為之哀痛。不料，才過三天，美國再發生飛回墨西哥的醫療包機墜毀費城街區，造成8人喪命，搭機遠赴美國接受治療的墨國癌症病童和其母親雙雙死亡。

6月12日，印度也有一架印航波音787客機，從阿默達巴德機場剛起飛，就撞上附近醫學院宿舍，釀成260人罹難，包括機上242人和地上19人，只有1名印度裔英籍乘客生還。此次失事為10年來全球最慘重的空難，也是波音787機型首度發生墜機事故。

新任美籍教宗良十四世登上時代雜誌封面。（圖／翻攝自《時代雜誌》X）

方濟各高齡88歲病逝 破天荒美籍教宗接班

天主教會第266任教宗方濟各（Pope Francis）晚年健康惡化，於4月21日，以88歲高齡與世長辭。教廷5月8日選出美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost），成為教會破天荒的首位美籍教宗。

普瑞弗斯特選擇「良」（Leo）作為他的聖名，因此教宗名號為「良十四世」（Leo XIV）。分析認為，教會打破慣例，選出美國人擔任領袖，意圖在保守與進步兩條路線尋求平衡，彌補內部分裂。

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）作品《我所看見的未來》的7月末日預言，一度引發不小恐慌。

龍樹諒7月「末日」預言引關注 緬、俄、日接連大地震

日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看到的未來》，預言2025年7月5日會發生地震與海嘯災難，引發香港、台灣等地不少人恐慌。甚至本該旅遊旺季的暑假，香港飛日本札幌、福岡和仙台等地的航班，都因需求不足而減班。

雖然龍樹諒的7月5日大地震預言失準，但今年確實發生多起超大地震。先是3月28日的緬甸規模8.2強震，釀成逾5000人罹難。除了震央所在的緬甸受災慘重，鄰近的泰國首都曼谷，也有一棟中資興建的審計署大樓倒塌，造成95名工人喪命，並意外曝光官商勾結的貪腐內幕，23人因此遭起訴，包括中資承包商的高層。

7月30日俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8地震，強度為全球史上第六強，太平洋周遭沿岸發布海嘯警號，俄羅斯遠東地區出現3到4公尺巨浪。所幸因為地處偏遠、海嘯威力比預期弱，以及預警系統發揮作用，地震災情相對輕微。但其在7月發生的時間點，再度為龍樹諒預言引來包括國際媒體的外界關注。

12月8日日本青森縣外海再發生規模7.5大地震，還一度觸發海嘯警報。當局事後也首度發布「後發地震警報」，提醒千葉縣、北海道等七個地方居民超大地震的風險，並為此做好緊急避難準備，警報持續了一週才解除。

蒙面竊賊團短短4分鐘就從羅浮宮搶走8件珍寶。（圖／翻攝自X平台 @agedorgallery）

羅浮宮4分鐘驚天竊案 皇家珍寶下落不明

法國巴黎羅浮宮於10月19日驚傳竊案，光天化日下拿破崙相關的8件皇家珠寶遭竊，總價值破1億美元，而犯案過程僅花費4分鐘。此案也凸顯了羅浮宮維安的嚴重不足，像是監控設備不夠等。檢方已對5名被逮的嫌犯起訴，但被竊的珠寶依然下落不明。

日本首相高市早苗。她11月的「台灣有事」發言引爆中國一連串報復。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

「川習會」台灣成籌碼？高市言論挺台引中報復

中國以對等措施回敬川普的關稅戰，兩國貿易緊張急遽升溫。隨著川普10月底亞洲行，將與中國國家主席習近平在南韓APEC場邊見面，各界關切川普會否為了與中國達成貿易協議，出賣台灣。即使「川習會」達成兩國的貿易休兵，當中並未論及台灣，但川普獲邀2026年4月訪問中國，將再與習近平會面，仍讓相關疑慮難以平息。

若說川普對台灣態度怨懟，多次指控台灣奪走美國的半導體產業，那麼日本首相高市早苗，可說是堅定挺台。高市的首相之路因為公明黨拆夥，而一波三折，但所幸藉由與維新會結盟，成功在10月當選首相。11月高市在國會答詢時的「台灣有事」說法，首度公開透露了自衛隊協防台灣的可能性，卻也引爆中日外交風波。中國從「斬首」高市的言語恐嚇，升級到恢復日本海鮮進口禁令、大規模取消日本藝人活動之類的經濟報復，並加強海警船與解放軍的恫嚇活動。

大埔的宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火。（圖／翻攝畫面）

香港宏福苑大火 燒出官僚顢頇

11月26日的香港宏福苑社區大火，釀成至少161人罹難，為當地77年來最嚴重火災。火災慘重與防護網不合格、無法防火密切相關，這把火也燒出了圍標、偷工減料等官商勾結的貪腐黑幕。有專家直批，這起悲劇不僅反映香港工安、政府監管失責，更從港府回應與善後方式可看出，甚至連「中國」都不如。

川普誇口「終結」全球８衝突 泰柬戰事年底復燃

今年國際戰火連綿，像是5月印度與巴基斯坦4天的空戰、6月的以色列與伊朗12天互轟，以及7月泰國與柬埔寨的5天邊境衝突。但川普誇口，包括前述三場在內，自己「終結」了全球8場「戰爭」。

不過，川普以外力強加的「和平」能否維持，卻是個大哉問。6月川普派美軍加入以色列行列，轟炸伊朗核設施，並隨後施壓以伊雙方停火。但川普對伊朗核計畫的打擊成效，仍飽受質疑，以方年底即又傳出想空襲伊朗削弱對方戰力。由川普促成的以色列與哈瑪斯10月停火，同樣岌岌可危，因為以軍對加薩的打擊仍持續，哈瑪斯不願解除武裝，過渡政府與國際維和部隊也沒著落。泰國與柬埔寨經川普斡旋的停火，也在12月破裂。雙方重啟戰端，經過多週的交火、釀成百人死亡後，終於該月27日由兩國自行達成72小時停火，而當中並無川普的介入。

亞洲今年颱風連環侵襲，圖為樺加沙颱風衛星照。（圖／氣象署）

氣候變遷成川普口中「騙局」 野火、颱風虐全球

川普9月在聯合國演說，公開聲稱氣候變遷是「騙局」，並且破天荒杯葛了11月的氣候峰會。但全球暖化的惡果，並不會因為一人的否認而消失不見，今年甚至可說是越演越烈。

川普1月20日上任第一天就再將美國退出巴黎氣候協定，但同時洛杉磯卻因異常乾旱，遭受史上最嚴重野火，罹難人數上看440人之多。亞洲今年颱風連環侵襲，越南平均每年5個颱風，今年卻高達15個颱風登陸，菲律賓受到23個颱風蹂躪。9月強颱樺加沙，豪雨引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，釀成台灣19人喪命；11月海鷗、鳳凰雙颱一週內接連襲擊菲律賓，當局宣布緊急狀態，海鷗帶給宿霧空前災情，奪走269條人命；同月亞洲南部遭三個氣旋肆虐，引發的洪患在泰國、馬來西亞、印尼與斯里蘭卡四國，共造成至少1750人罹難。地球另一端的牙買加，10月遭到該國史上最強的颶風梅莉莎橫掃，釀成120人罹難，經濟損失規模堪比牙買加的一年GDP。

澳洲邦迪海灘槍擊事發當時，圖為兒子槍手、24歲的納維德。（圖／翻攝自X平台 @Sharis_Hashmi）

無差別攻擊升溫 澳洲雪梨恐攻揭漏洞

12月17日的澳洲雪梨邦迪海灘大規模槍擊，造成15名無辜平民喪命。父子檔槍手當中，父親遭警方當場擊斃，兒子重傷後昏迷送醫，待清醒後已被轉移至矯正機構。

攻擊現場嫌犯所遺留的車輛，放有極端組織「伊斯蘭國」旗幟。《華盛頓郵報》分析，伊斯蘭國雖於６年前被美國宣稱擊敗，但喪失領土的該組織也回歸了其本質，利用年輕穆斯林對加薩戰爭的憤怒，藉機在網路上煽動暴力，鼓勵追隨者對西方目標發動攻擊。澳洲這次即犯下了對此類威脅輕忽的錯誤，釀成憾事。

